قصيدة حب : من نظم الشاعر نزار قباني، وغناء القيصر كاظم الساهر

اشهد ان لا امرأة إلا انتِ

اشهدُ ان لا امرأة

اتقنت اللعبة إلا انتِ

واحتملتْ حماقتي عشرة اعوام كما احتملتِ

واصطبرتْ على جنوني مثلما صبرتِ

وقلمت اظافري

ورتبت دفاتري

وادخلتني روضة الاطفال

إلا انتِ

اشهد ان لا امرأة

تشبًهني كصورة زيتية

في الفكر والسلوك إلا انتِ

والعقل والجنون إلا انتِ

والملل السريع ، والتعلق السريع ، إلا انتِ

اشهد ان لا امرأةً

قد اخذت من اهتمامي نصف ما اخذتِ

واستعمرتني مثلما فعلتِ

وحررتني مثلما فعلتِ

اشهد ان لا امرأة

تعاملت معي كطفل عمره شهران، إلا انتِ

وقدمت لي لبن العصفور ، والازهار ، والالعاب ، إلا انتِ

اشهد ان لا امرأة

كانت معي كريمة كالبحر

راقية كالشِعر

ودللتني مثلما فعلتِ

وافسدتني مثلما فعلتِ

اشهد ان لا امرأة

قد جعلت طفولتي تمتد للخمسين ، إلا انتِ

اشهد ان لا امرأة

تقدر ان تقول إنها النساءُ إلا انتِ

وان في سرتها مركز هذا الكون

اشهد ان لا امرأة

تتبعها الاشجار عندما تسير إلا انتِ

ويشرب الحمامُ من مياه جسمها الثلجي ، إلا انتِ

وتأكل الخرافُ من حشيش ابطها الصيفي ، إلا انتِ

اشهد ان لا امرأة

اختصرت بكلمتين قصة الانوثة

وحرًضت رجولتي عليً ، إلا انتِ

اشهد ان لا امرأة

توقف الزمانُ عند نهدها الايمن ، إلا انتِ

وقامت الثورات من سفوح نهدها الايس ، إلا انتِ

اشهد ان لا امرأة

قد غيرت شرائع العالم إلا انتِ

وغيرت خريطة الحلال والحرام

إلا انتِ

ايتها البحرية العينين ، والشمعية اليدين ، والرائعة الحضور

ايتها البيضاء كالفضة ، والملساء كالبللور

اشهد ان لا امرأة

على محيط خصرها تجتمع العصور

والفُ الفُ كوكب يدور

اشهد ان لا امرأة ، غيرك يا حبيبتي

على ذراعيها تربًى اوًل الذكور

وآخر الذكور

ايتها اللماحةُ ، الشفافةُ ، العادلةُ ، الجميلة

ايتها الشهيًةُ ، البهيةُ ، الدائمة الطفولة

اشهد ان لا امرأة

تحررت من حكم اهل الكهف ، إلا انتِ

وكسرت اصنامهم ، وبددت اوهامهم

واسقطت سلطة اهل الكهف ، إلا انتِ

وإستقبلت بصدرها خناجر القبيلة

واعتبرت حبًي لها ، خلاصة الفضيلة

* مقتبس من ديوان الشاعر م 2 ص 741