(كيف هزت انتفاضة تشرين) (مكانة مقتدى الصدر) وارعبت المرجعية (الشارع ينتفض بلا عمامه)

بسم الله الرحمن الرحيم

لماذا (انرعب مقتدى الصدر، والعوائل المهيمنة كال الصدر وال الحكيم وال السستاني.. الخ… اضافة لايران ومليشياتها).. من (مظاهرات انتفاضة تشرين.. 2019)؟

الجواب/ لان (مقتدى الصدر) تم ايهامه لسنوات.. بانه (وحده من يستطيع تحريك الشارع).. (كزعيم وقائد) وهلم جر من هذه الهمبلات.. ولكن صدم الصدر.. بان (الشارع الشيعي العربي بوسط وجنوب.. تحرك فعلا.. وخرج بعشرات الاف .. بشباب شجعان.. اقتحاميين.. ) .. وتم رفع صورة لزعيم عسكري شيعي عربي (عبد الوهاب الساعدي)..ليدرك (اللوبي المعمم بالنجف) ووراءهم ايران.. بان (الشارع الشيعي العربي خرج من سيطرتهم) وان هذا الشارع.. يقود نفسه للخلاص..بعيدا عن شراذم مافيات العوائل المعممة من اصول ايرانية ولبنانية..

لذلك دعت ايران والمراجع بالنجف.. لمقتدى الصدر لتحريك (قطعانه) للمشاركة بالمظاهرات لسحب البساط من تحت اقدام المتظاهرين.. والوقوف ضد اي حراك شعبي لبروز قيادة شعبية وطنية تنتمي لابناء وسط وجنوب .. الاصليين.. وليس لعوائل اجنبية الاصل..

وما يريد ان يقوم به الصدر .. يذكرنا بكيف (عاد السستاني من لندن.. ودعى اتباعه للذهاب للنجف لانقاذ الصدر ومليشياته جيش مهدي.. التي تسببت بازمة النجف المسلحة الدموية.. الذين ناصروا الارهابيين بالفلوجة).. والعاقل يفهم ما بعد ذلك.. وما في ذلك..

ونبين هنا ..(الفرق بين مسيرات الصدريين) المخدرة … و(مظاهرات الشيعة العرب).. الفاعلة..

اولا:: لماذا دعى مقتدى هذا العام غنمه ان يلبسون (الاكفان) اليس هذه مزقت الشيعة العرب حتى بملابسهم.. وهذا يثبت بان الصدر يحاول اضعاف المظاهرات لخدمة اجندات الفساد الحاكمة..

ثانيا: مظاهرات الصدريين بامر مقتدى الصدر (اللبناني الاصل).. لا قيمة لها.. لان التيار الصدري جزء من العملية السياسية سائرون ولديهم وزراء.. ومسؤوليهم اصبحوا من المليارديرية.. واصحاب سيارات الجكسارة.. وال الصدر اصبحوا بمواقع مسؤولية عليا.. حتى (لم يعد بال الصدر من عاطل عن العمل).. فجعفر الصدر سفير العراق بلندن.. ويا محله لندن.. واحمد الصدر سكرتير اول لوزارة الخارجية العراقية.. (بس اريد افهم.. ليش قلوب المرجعية وابناءهم الاجانب الاصل..تهفوا للندن؟؟ السستاني خرج للندن بدعوى العلاج باززمة النجف).. ال الصدر يعشقون لندن ويبحثون عن الاقامة فيها.. اصهار السستاني يملكون شقق فاخرة بلندن؟؟ عود ليش؟

ثالثا: لو خرج (1000 صدري فقط).. مع المظاهرات التي تظهر بالعراق.. بدون (ان يخضعون لمقتدى الصدر).. سيكون قوتهم وتأثيرهم اكبر من (مليون صدري يخرج بامر من مقتدى الصدر)..

والشاهد: ما حصل بانتفاضة تشرين 2019.. حيث شارك صدريين كافراد مع جموع عشرات الاف الشيعة العرب (الغير صدريين).. وكان تأثيرهم مؤثر.. لانهم انتموا لمكونهم الشيعي العربي.. ولم يسلخون انفسهم باسم (صدريين او غيرها).. ثانيا: يخرج (مقتدى الصدر) .. قطيعه ليرفعون شعارات (صامتة) ؟؟ وهو اي التيار الصدري والصدر الثاني (وصفوا المرجعية النجفية بالصامتة) واطلقوا على انفسهم (الناطقة)؟؟

مما سبق.. (لتنسيقيات المظاهرات).. (اختاروا اماكن بديله عن ساحة التحرير للمظاهرات)..

كأن تكون (ساحة الفردوس) بعيدا عن (ساحة التحرير التي يريد مقتدى الصدر ارسال قطعانه لها).. لسرقة جهودكم.. والهدف من نقل مكان التظاهرات.. لعزل (التيار الانتهازي الصدري بزعامة الصدر) عن استغلال المظاهرات..

فلا تربط الجرباء قربَ صحيحة.. خوفاً على الصحيحة من أن تجرّب…

فالصدريين يهدفون لتميز انفسهم (بلبس الاكفان كالزومبي).. فلا نريد من (يميزون انفسهم عنكم ايه المتظاهرين).. والصدريين قطعان خرجوا ليس لمظلومية شعب وسط وجنوب (بل لانهم كالغنم يساقون بامر من مقتدى الصدر)..والصدر صرح علنا (بان يضع خيار ..باجراء انتخابات جديدة باشراف اممي..) اي (نفس الكتل السياسية الحالية ومنها قائمة الصدر سائرون.. سوف تصل للسلطة مجددا) مستغلين بان (غالبية العراقيين غير مسيسين ولم يتبلور تيار سياسي جديد كبديل عن ما موجود.. حيث ان القوى السياسيةالفاسدة ومنها التيار الصدري عرقلوا نهوض اي تيار شعبي واعي من البروز.. (فمن مليشيات تقتل الناس على الشبه.. ومن مليشيات تفتك بالناس لمجرد انتقاد الصدر او اي صنم اخر).. فكيف لهذه الاجواء ان تبرز نخب سياسية جديدة..

ولكشف نفاق مقتدى الصدر..

(فالصدر الثاني.. وصفهم بالصامتين.. .).. واليوم..(.فالح الفياض يصفهم .. بالمتامرين)..

نسال مقتدى الصدر..(لنكشف نفاقه ونفاق من وراءه).. تدعي انك (ترفض ان ينعتون المتظاهرين بالمندسين والمدعومين من الخارج)؟؟ السؤال (الستم انتم من نعتم.. الشيعة بالعراق بالصامتين والساكتين) لمجرد هم (لم يقلدون ابيك الصدر الثاني) الذي لم ينطق باي جملة ضد صدام جهر باسمه بالعداء.. بل رفع شعارات معادية لامريكا في وقت امريكا تدعم المعارضة لاسقاط صدام المقبور حكم البعث المجرم.. واليوم تريد ان ترفع شعارات (مسيسة) ضد امريكا في وقت امريكا (حررتنا من طغيان البعث وصدام ومن موروث 1400 سنه من حكم السنة على رقاب الشيعة بالعراق عام 2003)..

ففالح الفياض ايضا يصف الشيعة بالمتامرين الذين تظاهروا ضد هذا النظام السياسي الارعن..

ونجيب من يريد استمرار الوضع يتحكم به (هادي العامري الموالي لايران) و(مقتدى الصدر):

اولا. تريد التقارب بين الصدر والعامري.. فماذا جنينا من تقاربهم غير حكومات مثل حكومة عادل عبد المهدي البائسة.. المجرمة التي فتكت بالاف العراقيين بالقناصات والرصاص الحي والاعتقالات لتوقع الشهداء والجرحى والمعذبين والمعتقلين.. ثانيا عقليات تعيش الماضي.. الذي عفى عليه الزمن وشرب.. لتجبر الاجيال المقبلة للعيش بما مضى..

حال مثلا انهيار الشيوعية بالاتحاد السوفيتي.. وتخيلوا يبقى من يحكم امريكا.. (بعقلية العداء ضد الشيوعية وبالحرب الباردة ضد السوفيت) هل كانت امريكا ستكون امريكا التي نعلمها؟؟

فالبعث المجرم سقط.. وتم اجتثاثه.. ويجب استمرار قانون اجتثاثه ويضاف له احالة ملف البعث ايضا للقضاء.. وضرورة ان يضاف له الاحزاب التي حكمت بعد عام 2003 لتجتث ايضا..

ونسال ايضا لماذا تريدون تصوير بان كل شر فقد ياتي من البعث.. في وقت نجد الشر المطلق الذي لا يقل عن شر البعث بل يزيده سوء ببعض الجوانب نعيشه بظل الاسلاميين والمعممين.. المدعومين

ايرانيا ومليشياتهم واحزابهم المجرمة التي تتاجر بالمخدرات والرقيق الابيض وتهريب النفط .. وغيرها من الكوارث وتهدد بجر الحروب لداخل العراق نيابة عن ايران.. وكذلك الشر ياتي من بيوتات المافيات كال الصدر وال الحكيم ومليشياتهم وتجاراتهم الحرام.

ومن ذلك نوجه .. لكل المتظاهرين والتنسيقات التابعة لهم.. هذا المشروع الذي عبره يتحقق كل مطالب المتظاهرين كقضية بحقيبة واحده..

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واخير

يتأكد للشيعة العرب..بمنطقة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات،

ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع

المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

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سجاد تقي كاظم