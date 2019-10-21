لا اصلاح و الرواتب و المخصصات فاحشة

رشيد سلمان

رواتب الرئاسات الثلاث و منافعها و مخصصاتها و حماياتها لا مثيل لها في العالم لان راتب ترامب 400 الف دولارا سنويا بينما راتب (رئيسنا التشريفي) مليون و 200 الف دولارا سنويا.

رواتب الرئاسات الثلاث و منافعها و مخصصاتها لا مثيل لهل في العالم لان راتب بهلول الاقتصاد مليون دولارا سنويا بينما راتب جونسون البريطاني 170الف دولارا سنويا.

رواتب الرئاسات الثلاث و منافعها و مخصصاتها و حماياتها لا مثيل لها في العالم لان راتب رئيس مجلس على بابا 800 الف دولارا سنويا بينما راتب رئيس مجلس النواب البريطاني 120 الف دولارا سنويا.

اذا اضيفت المنافع و المخصصات و الحمايات الى الراتب نحتاج الى حاسبة ما يفسر تمسك الرئاسات بالمناصب مع انهم عطالة بطالة.

اللصوص يشكون من خواء الخزينة و مع ذلك يستمرون بنهب المال العام بينما المواطنون رواتبهم لا تكفي للعيش الصحي او عاطلون عن العمل.

اللصوص يثرثرون عن الاصلاح و يوعدون المنتفضين بالخير و البركة و لكنهم صم بكم عمي عن نهبهم للمال الحرام الذي حرم المواطنين من الغذاء و الدواء و التعليم و السكن و حصتهم القتل و الجروح.

الحل: استمرار الانتفاضة المباركة الى ان يتم الخلاص منهم جميعا لان الكل فاسدون و من لا يصلح نفسه لا يؤتمن.

الرحمة على شهدائنا الابرار و الصبر الجميل لأهلهم و محبيهم و الشفاء العاجل لجرحاهم و الخزي و العار حصة الفاسدين.