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ماعلاقة “جماعة دينية منحرفة” بتهديد المتظاهرين بالعراقيين بالقتل؟ صاحب التسجيل يجيب

علق النائب عن تيار الحكمة خالد الجشعمي، اليوم الأحد، عن تسجيل صوتي منسوب له يهدد فيه المتظاهرين بالقتل.
وقال الجشعمي، ان “هذا التسجيل الصوتي قديم جداً، وهو كان خلال اجتماع مع عدد من القيادات الأمنية، وكان بخصوص جماعة دينية منحرفة حاولت الهجوم على مدينة النجف القديمة”، مؤكدا ان “التسجيل نشر بشكل مقطع وليس كاملا والهدف من التسقيط وخلط الاوراق”.
وأكد النائب عن تيار الحكمة ان “هذا التسجيل الصوتي نشر أيضا في سنة 2015، أيضا من أجل التسقيط السياسي، وأيضا تم نفيه في وقتها”، مؤكدا ان “التسجيل ليس له اي علاقة بالتظاهرات الشعبية الحالية”.

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