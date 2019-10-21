مجلسها: عدم خروج تظاهرات في صلاح الدين لا يعني رضا السكان عن الوضع

قال رئيس مجلس محافظة صلاح الدين احمد الكريم ذات الغالبية السنية يوم الاثنين ان عدم خروج السكان في المحافظة لا يعني بالضرورة رضاهم على الوضع العام.

وقال الكريم في مؤتمر صحفي عقده مع وزير الشباب والرياضة احمد العبيدي وعدد من المسؤولين المحليين بينهم المحافظ عمار جبر، ان “عدم خروج تظاهرات في صلاح الدين لا يعني رضا المواطن على الوضع العام”.

من جهته اكد الوزير توجه الحكومة الاتحادية لمنح الادارة المحلية صلاحيات اضافية لانجاز المشاريع.

في غضون ذلك اكد المحافظ حاجة المحافظة الى دعم حكومي استثنائي لانجاز المشاريع الاستراتيجية، مطالبا بالتركيز على الحاجات الملحة للمواطنين من سكن و مورد مالي ورد اعتبار انساني

ويجري وزير الشباب والرياضة نيابة عن رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي زيارة الى محافظة صلاح الدين للاستماع الى مطالب السكان بإلغاء ملف النازحين، والمساءلة والعدالة المعنية باجتثاث البعث في العراق.

وشهدت العاصمة بغداد وعدد من المحافظات ذات الغالبية الشيعية تظاهرات دامية في مطل شهر كانون الاول الجاري احتجاجا على تردي الواقع المعيشي والخدمي، وتفشي البطالة في المجتمع، واستشراء الفساد المالي والاداري في مؤسسات الدولة ودوائرها فيما التزمت المحافظات ذات الغالبية السنة الصمت نظرا للظروف التي تمر بها مناطقهم جراء العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش.