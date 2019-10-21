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مصادر أمنية: صدور تعليمات بوضع تحصينات اضافية للمنطقة الخضراء في بغداد

نقلت صحيفة “عكاظ” السعودية عن مصادر امنية عراقية قولها ان تعليمات مشددة صدرت لقوى الامن لإغلاق والميادين و وضع تحصينات اضافية لمنطقة الخضراء اعتبارا من يوم غد الثلاثاء.

ويستعد المتظاهرون في العراق للخروج باحتجاجات عارمة يوم الجمعة المقبل، وقد اعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن دعمها مؤخرا.

ونقلت الصحيفة في عددها الصادر اليوم الاثنين عن المصادر قولها ان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي طلب من التحالفات السياسية في البرلمان محاولة اقناع الصدر بالتراجع عن دعوة الاحتجاج يوم الجمعة لقطع الطريق عن الاجندات الخارجية من استغلال التظاهرات لإحداث فتنة في العراق.

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