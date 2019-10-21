Posted on by

نائب عن ‹الفتح›: لهذا السبب نرفض إقالة الحكومة

أكد النائب عن تحالف ‹الفتح› نعيم العبودي، اليوم الاثنين، أن المشكلة التي يواجهها العراق اليوم لم تكن مع الأشخاص وتحديداً مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بل جاءت بسبب النظام السياسي بشكله العام، وهذا ما يدفعنا لرفض إقالة الحكومة الحالية.

وأضاف العبودي أن «المشكلة موجودة في الأنظمة وبعض القوانين وكذلك سوء الإدارة والفساد وهذه الملفات هي التي تتطلب إيجاد حلول لها، ولا نرى أنها سوف تحل من خلال إقالة الحكومة».

وأوضح النائب عن تحالف ‹الفتح›، أن «حكومة عبد المهدي قد تشكلت بصعوبة بالغة، ونرى أنه بعد إقالتها فإن تشكيل الحكومة الجديدة في ظل الأوضاع الراهنة سيكون أصعب بكثير»، مشدداً بأن «جميع الكتل والأحزاب السياسية مدعوة اليوم لعقد اجتماع لبحث ووضع آليات تعديل الدستور، حيث أن تعديل الدستور هو أول خطوات الإصلاح الحقيقي».

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close