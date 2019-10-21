نائب عن ‹الفتح›: لهذا السبب نرفض إقالة الحكومة

أكد النائب عن تحالف ‹الفتح› نعيم العبودي، اليوم الاثنين، أن المشكلة التي يواجهها العراق اليوم لم تكن مع الأشخاص وتحديداً مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، بل جاءت بسبب النظام السياسي بشكله العام، وهذا ما يدفعنا لرفض إقالة الحكومة الحالية.

وأضاف العبودي أن «المشكلة موجودة في الأنظمة وبعض القوانين وكذلك سوء الإدارة والفساد وهذه الملفات هي التي تتطلب إيجاد حلول لها، ولا نرى أنها سوف تحل من خلال إقالة الحكومة».

وأوضح النائب عن تحالف ‹الفتح›، أن «حكومة عبد المهدي قد تشكلت بصعوبة بالغة، ونرى أنه بعد إقالتها فإن تشكيل الحكومة الجديدة في ظل الأوضاع الراهنة سيكون أصعب بكثير»، مشدداً بأن «جميع الكتل والأحزاب السياسية مدعوة اليوم لعقد اجتماع لبحث ووضع آليات تعديل الدستور، حيث أن تعديل الدستور هو أول خطوات الإصلاح الحقيقي».