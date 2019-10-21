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هل هي زلة لسان.. وزير الدفاع الامريكي يفصح عن المكان الجديد للجنود المنسحبين من سوريا

لم يستبعد وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، مواصلة عسكريي بلاده خوض عمليات ضد مسلحي تنظيم “داعش” في سوريا، كاشفا في الوقت نفسه نقل جنود امريكيين الى العراق.
وقال الوزير للصحفيين، اليوم الأحد: “نواصل مهمتنا في محاربة داعش، وفي حال دخول قوات الولايات المتحدة إلى سوريا للقيام بهذه المهمة، ستجد نفسها مدعومة من الجو، وهو أسلوبنا المعتاد”.
وتابع أن البنتاغون ينظر في إمكانية تنفيذ مثل هذه العمليات بأيدي العسكريين الأمريكيين الذين يغادرون سوريا حاليا إلى غرب العراق.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تحدث مرارا عن عزمه سحب القوات الأمريكية من سوريا. وجرى اتخاذ القرار النهائي بهذا الشأن بعد أن بدأت تركيا، في 9 أكتوبر، عمليتها “نبع السلام” ضد المقاتلين الأكراد الذين دعمتهم الولايات المتحدة خلال عمليات التحالف الدولي ضد “داعش”، منذ العام 2014.
ومن المقرر أن يبقى في سوريا قرابة 150 من أصل 1000 عسكري أمريكي تقريبا، لضمان سيطرة الولايات المتحدة على قاعدة التنف جنوب البلاد.

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