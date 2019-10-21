وزير الهجرة والمهجرين يستقبل عددا من فئات عناية الوزارة ويوعز بصرف منح العودة والمساعدات الإنسانية لهم

استقبل وزير الهجرة والمهجرين السيد نوفل بهاء موسى عددا من الاسر العائدة والنازحة والمهجرة والمهاجرة في مقر الوزارة بالعاصمة بغداد ، موعزا الدوائر المعنية في الوزارة بصرف منحة العودة فورا لتلك الاسر الى جانب تقديم المساعدات الانسانية لهم لاسيما ذوي الاحتياجات الخاصة منهم .

وقال السيد الوزير ان ” الوزارة حريصة على تامين كافة الاحتياجات للعوائل النازحة والعائدة الى مناطقها الاصلية ” .

هذا واستمع الى مشاكلهم ومعاناتهم وابرز احتياجاتهم، فضلا عن مناقشة طلباتهم مع مدراء عامي دوائر شؤون الفروع و الدائرة الادارية و المالية ودائرة المعلومات في الوزارة ، كما ووجه بمتابعة معاملاتهم وشمولهم بالخدمات والمنح التي تقدمها الوزارة وفق الضوابط والتعليمات ، فضلا عن مراعاة الحالات الحرجة التي تتطلب رعاية واهتماما خاصا سيما ذوي الأمراض المزمنة والمستعصية والتي تحتاج إلى عمليات تداخل جراحي .