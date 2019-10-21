و ماذا عن حديث العامري ..!

محمد البصري

قبل عدة سنوات وتحديدا في ربيع عام ٨٩ التقيت للمرة الاولى بالحاج هادي العامري في دمشق بحكم كوننا من الهاربين من النظام السابق والذين يسعون للاطاحة به ..!

كنت في حينها مولع بخطابات السيد باقر الحكيم رحمه الله ، وتجاذبت الحديث مع العامري حول صدام وحكمه للعراق واستمرت الحديث لعدة ساعات بحضور الراحل ابو دعاء البصري .

في تلك الساعات ادركت بان العامري كان متعطشا للسلطة ولا يبحث سوى ان تحقيق حلم تسلم السلطة بالعراق ، حتى وان كان تحت عباءة المرشد الاعلى السيد الخميني في حينها .

كان ذلك مخالف ومغاير لما نعلنه كمعارضة لنظام الحكم حيث كان البعض منا يؤكد على ضرورة ان نكون معارضة ولسنا عملاء تابعين لدولة جارة للعراق ، و هذه النقطة كانت كثيرا ما تتسبب بعدة خلافات عندما نصل اليها .

ما لفت انتباهي للعامري حديثه ليلة الامس في المؤتمر الصحفي الذي تابعته ، وكيف انه كان يحاول ان يدافع عن ايران وحكومة عبد المهدي من جهة ويهاجم الحكومة السابقة من جهة اخرى .

ورغم خلافي الكبير مع العبادي في الكثير من الملفات التي تتعلق بحزب الدعوة الا ان الجميع لا يختلف حول نجاحه في ادارة الدولة في مرحلة صعبة ولست الان بصدد الحديث عن ما تحقق ولكن ما أثارني انزعاج العامري من اداء الحكومة السابقة وتحميلها مسؤلية هذه التظاهرات بسبب البطالة ، متناسيا انه كان يملك في تلك الحكومة وزارتين (الاتصالات والداخليه) ، فلماذا لا يقول ان الفشل كان عاما مثلا او يحدثنا عن صفقات سمفوني ايرثلنك او البيك المسيوبيشي او عقود تجهيز الوقود للطائرات او صفقات انشاء مرآب النقل وغيرها من الصفقات المشبوهة ..!!

لا اريد ان اقول ان ٩٠٪؜ من الاحزاب متورطة بالفساد فهذه معلومة عامة ولكن اريد التأكيد على ان هناك خطين في العراق :

خط ايراني يمثله العامري والفصائل المسلحة واخر وطني تقريبا يمثله المتظاهرين وعدد بسيط من القيادات السياسية التي تبتعد عن طهران و من بينهم العبادي الذي يدفع اليوم ضريبة ذلك الموقف تتمثل بحملة التسقيط الممنهجة من الذيول سواء كانوا قادة سياسيين اومعممين .!

وربما في حديث العامري عن تحميل الحكومة السابقة مسؤلية ارتفاع نسب البطالة ماهو الا دليل على ما نقول عن تلك الحملة ..!

فالمنطق يقول ان حكومة تقود عمليات عسكرية لتحرير المدن التي سقطت بعهد حكومي المالكي والتي كان العامري فيها وزيرا النقل و يصول ويجول ولده بالوزارة ويمنع حتى الطائرات من الهبوط .!

اقول ان حكومة كانت تنشغل بتحرير المدن لا تستطيع ان تنفذ اي مشروع اقتصادي او تتحرك نحو ملفات اخرى وهذه من بديهات العمل الحكومي المتعارف عليها فتحرير المدن وطرد المحتلين يعتبر الهدف الاول وهذا ما حققته حكومة العبادي بجدارة ووقت قصير لكن اخوة يوسف لم يرق لهم ذلك جمعوا للعبادي ونصبوا العداء للاطاحة به في مشهد استعراضي مايزال العراقيين يتذكرونه سيناريو سيناريو ..!!

وقديما قالت العرب : اذا لم تستحِ فافعل ما شئت ..!!

في الثلاثاء، ١٥ أكتوبر ٢٠١٩ ١٠:٥٧ جاسم محمد 123 كتب:

احمد الرفيعي .. عراب الفساد الجديد..!

محمد البصري

لم اتصور ذات يوم ان تذهب دماء الشيخ عارف البصري ومرتضى العسكري واخرين ادراج الريح ، والسبب هو طمع القادة وحبهم للمال والسلطة في العراق على الرغم من رفعهم شعارات ( يا ليتنا كنا معكم ) ..

و ربما اركز على الشهيدين البصري والعسكري بحكم كوني من المقربين من عائلتهما ، فقد جمعتنا طرقات الكرادة وازقتها .. و حزنا فيها اياما قبل ان نشد الرحال عام ٨٠ هاربين من بطش الدكتاتورية البعثية المقيتة ..!

و كنا نامل في اسقاط البعث وتأسيس دولة كريمة نعز بها الاسلام..!

ولكن بوجود بعض هذه القيادات الاسلامية فان الوضع يتراجع في العراق وينحدر تدريجيا نحو الهاوية .

قبل اسبوع كنت في بغداد وتحديدا بعد زيارة قصيرة للاهل ، وصادفت اندلاع للتظاهرات واحتجاجات عارمه لشباب من مناطق ومدن فقيرة مسحوقة ، وكم تفاجات بطريقة قمع التظاهرات بقسوة وعنف وتذكرت ايام ( ابن صبحه ) وكيف أنتا كنا نستنكر تلك الأفعال ونؤكد ان المشروع الاسلامي لو حكم العراق لمنح الحرية ولكن على ما يبدو كانت مجرد شعارات اصطدمت بنزوات ورغبات بعض القيادات الفاسدة والتي تراجعت بالعراق بسبب الفساد ونهب المال العام ..

قبل يومين وانا في بغداد كنت استمع لحكاية فساد جديدة بطلها مكتب عادل عبد المهدي ، و ايقنت بان البلد متجه للانهيار لا محال ان لم يتدارك العقلاء الوضع ..؟!

كنت استمع بمرارة لحديث احد كبار المسؤلين الحالين وهو صديق ايضا من ايام المعارضة ، حيث تحدث عن فساد احمد الرفيعي سكرتير عادل عبد المهدي ، وكيف انه اصحب بمثابة هيئة اقتصادية مصغرة لوحده يجمع الكومشنات من وزارة النفط او الكهرباء ويتنقل كالفراشة بين المشاريع ..!!

يتذوق من أموالها ما يشاء .

يتدخل الرفيعي في كل شاردة وواردة في احالة العقود واستحصال الكومشنات وكّون خلال هذا العام ثروة كبيرة دون ضجيج ..!

نعم ظاهرة احمد الرفيعي ليست فريدة كما يقول صديقي المناضل السابق فقبله كان احمد نوري المالكي وياسر صخيل ونوفل ابو الشون واخرين ..!!

فالجميع غرف من خيرات البلد وكون الثروات ، ولكن الرفيعي قد يكون مميزا في قصر الفترة التي كون بها ثروته ..

فخلال عام واحد يحصل على اكثر من ٤ مليون دولار فيا ترى كم ستكون بعد عامين او اربع ..!!

فمن يوقف الرفيعي يا ترى ..؟!

في الجمعة، ١١ أكتوبر ٢٠١٩ ٢٣:٠٦ جاسم محمد 123 كتب:

👆👆ملاحظات على طلب رئيس الوزراء اجراء تعديل وزاري وما خلفها من اسرار ..!

🔘محمد البصري

يبدو ان سياسية التسويف وعدم المساس بمصالح الاحزاب التي جاءت برئيس الوزراء ما تزال هي السمة الأبرز في اداء عادل عبد المهدي رغم التظاهرات التي اجتاحت محافظات الوسط والجنوب وخلفت الالاف الضحايا بين شهيد وجريح .

ويمكن ان نضع عدة ملاحظات واستنتاجات على التعديل الوزاري الذي يريده عبد المهدي ، من خلال معرفتنا بالوسط السياسي وكواليس ادارة الدولة في هذه المرحلة ..

ابرز ملاحظاتنا هي :-

١- استثنى رئيس الوزراء اجراء تغيير في وزارات سائرون ماعدا الصحة حيث ان وزيرها قدم استقالته في حين ان المتظاهرين شكو من نقص الخدمات والكهرباء وبالتالي الاولى اجراء تغييرات بالوزارات الخدمية كافية ان كان جادا في تحقيق مطالب المتظاهرين

٢- استبعد الوزارات التابعة للفصائل المسلحة من التغيير مع العلم ان هناك مؤشرات على سوء ادارة وفساد وزراءها كالزراعة والعمل وغيرها

٣- لم يجرؤ على تغيير وزير الموارد لانه تابع للمجلس الاعلى حزبه السابق والذي اعلن بان عبد المهدي مايزال قياديا فيه

٤- حافظ عبد المهدي على ابقاء وزارة الصناعة في عهدة ابو مازن الجبوري ورشح قحطان الجبوري لها بالآتفاق معه كي لا يخسر حلفائه

٥- تجنب عبد المهدي اجراء تغييرات في الوزارات التابعة لحزب مسعود برزاني مع العلم ان اعضاء مجلس النواب يريدون استجواب وزير المالية فؤاد حسين والإطاحة به بسبب موقفه واتهامه بتزوير موازنة عام ٢٠١٩ ودفع مستحقات الاقليم دون تسلم ايرادات بيع النفط

٤- جميع الاسماء التي رشحها هي ليست تكنوقراط وانما تابعين لجهات حزبية

خلاصة للتغيير الوزاري فانه يصب في صالح بعض الجهات السياسية ولايهدف الى تطوير الاداء الحكومي او تحقيق مطالب المتظاهرين

في الاثنين، ٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ ١٢:٣٧ جاسم محمد 123 كتب:

السهيل يُذكرني بمواقف لرئيس الوزراء..!

#محمد البصري

كم تفاجئت وانا اتابع حديث النائب هشام السهيل في قناة الشرقية عن حكاية تقديم وزير الصحة علاء العلوان لاستقالته ودور رئيس الوزراء المتفرج ازاء ذلك وتفضيله اللوذ بالصمت ..!!

تفاجئت لاني كنت صديقا للدكتور عادل عبد المهدي خلال تواجده في فرنسا ونظمت معه الكثير من الفعاليات الثقافية والسياسية ، فالرجل كان منظرا راقيا ولكنه للاسف يبدو انه ضعفي جدا ومحب للسلطة وانقلب على واقعه بكل معنى الكلمة ..!!

اذكر ذات مساء انني كنت اسير معه عام ١٩٩٩ وتحدث عن صدام الذي كان يتخبط بمواقفه وقال لي عبد المهدي ما نصه ( ان حب السلطة يجعله ليس فقط مهووس بها وانما مستعد لفعل اي شيء وتقديم اي تنازل حتى يبقى رئيس للعراق ) ..!!

هذا الحديث ظهر امامي واستنكرته وانا استمع لهشام السهيل وهو يؤكد بان علاء العلوان وزير الصحة استنجد بعادل عبد المهدي وطلب منه الحمايه من سطوة الفاسدين لكنه لم يفعل ذلك ولم يتحرك خوفا من سطوة سائرون ورهبتها ..!!

للاسف يا ابا هاشم كنت أتوسم فيك الخير بالفترة الماضية .. وكنت لا اصدق الحكايات عن تمسكك بمحمد عبد الهادي الحكيم ومنحه الصلاحيات وكانه عدي صدام والتمست لك العذر وقلت ربما مبالغين في ذلك، كما التمست لك العذر وقلت انه جاء بعبد الكريم كمدير لمكتبه بداية لانه نسيب او قريب عليه ..

كل ذلك لا قيمة له ازاء ضعفك وموافقتك على ان تكون دمية بيد الصدر او العامري ..!!

تذكر ما كنت تقوله بالضبط وليت الزمان يعود يوما