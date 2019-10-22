أوراق التاروت … مقاطع شعرية

1

الى سيسيليا

الى سانتا كلارا

الى صخور ريتسوس

الى مزارع الماء في فاليتا

الى القصيدة التي لا تملك تذكرة عودة للعشق

الى النص الذي يملك تذكرة عودة للروح

2

الكتابة في حالة سكر

سيكون بمقدوره الرقص مع أصابع الدم

الفودكا ستمنحه أوراق التاروت

3

ألم حاد في ديسك الرقبة

وسجائر ومكسرات ومملحات وأقراص لتنحيف STRESS

أنا لا أنتمي لهذا الفراغ الهش

4

كسور من خارج المعادلة تنتحر

إنتحار قضبان الجليد

مذنبات من ذاكرة الفارس والسعفة تخرج

الخروج الى السطح المتحرك

رغوة فوق السحاب تحكي

حكاية من قعر الألوان

مشرط على عصب العشق يقرأ

قراءة SILK لتلغراف الفانتازيا

ايفان علي عثمان

SHADOW … الظل فيلم صيني إنتاج 2018 .. سيف ومظلة ودوائر سريالية

5

فوطة وطبق من الفقاعات تحمل شارة OLD SCHOOL

بين الكلبية والرواقية

BONUS

لماركوس أوريليوس