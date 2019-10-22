الاتصالات العراقية تعلق على انباء قطع الانترنت

نفت وزارة الاتصالات، الاثنين، قطع خدمة الانترنت يومي الجمعة والسبت المقبلين، بالتزامن مع التحشيد لتظاهرات قيل انها واسعة الجمعة المقبلة.

وذكر بيان للوزارة “لا صحة للاخبار التي تداولتها بعض القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي عن قطع خدمة الانترنت يومي الجمعة والسبت المقبلين”.

ودعت الوزارة، وفق بيان لها “وسائل الاعلام إلى توخي الدقة والمصداقية في نقل الاخبار، وأخذ الخبر من مصادرها الرئيسية والرسمية”.