Posted on by

الاعمار والاسكان تفرز ٤٢ الف دونم في بغداد تمهيدا لتوزيعها

قال مدير عام التخطيط والمتابعة في وزارة الاعمار والاسكان والبلديات المهندس حيدر الميالي ان وزارته شرعت من خلال فرقها بحسب توجيه الوزير بنكين ريكاني بإجراء المسح الميداني لفرز (٤٢) الف دونم في بغداد تمهيدا لتوزيعها على المواطنين المشمولين بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٠).

وأضاف الميالي ان في بيان صحفي اليوم، هذه المساحة موزعة على جانبي الكرخ والرصافة. وأشار الميالي ان (١٤) الف قطعة سيتم توزيعها في منطقة بوب الشام التابعة الى قضاء الشعب و٣٠ الف دونم باتجاه منطقة النهروان بجانب الرصافة و١٠ الف دونم بجانب الكرخ.

واستدرك الميالي ان هذه المساحات ستغطي حاجة المواطنين المشمولين بقرار مجلس الوزراء رقم ٧٠.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close