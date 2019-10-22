الاعمار والاسكان تفرز ٤٢ الف دونم في بغداد تمهيدا لتوزيعها

قال مدير عام التخطيط والمتابعة في وزارة الاعمار والاسكان والبلديات المهندس حيدر الميالي ان وزارته شرعت من خلال فرقها بحسب توجيه الوزير بنكين ريكاني بإجراء المسح الميداني لفرز (٤٢) الف دونم في بغداد تمهيدا لتوزيعها على المواطنين المشمولين بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٠).

وأضاف الميالي ان في بيان صحفي اليوم، هذه المساحة موزعة على جانبي الكرخ والرصافة. وأشار الميالي ان (١٤) الف قطعة سيتم توزيعها في منطقة بوب الشام التابعة الى قضاء الشعب و٣٠ الف دونم باتجاه منطقة النهروان بجانب الرصافة و١٠ الف دونم بجانب الكرخ.

واستدرك الميالي ان هذه المساحات ستغطي حاجة المواطنين المشمولين بقرار مجلس الوزراء رقم ٧٠.