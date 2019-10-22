الجبوري يكشف عن أرقام جديدة بشأن رواتب المسؤولين العراقيين

كشف عضو مجلس النواب السابق مشعان الجبوري، اليوم الاثنين، عن أرقام جديدة بشأن رواتب المسؤولين العراقيين.

وقال الجبوري في تغريدة له بموقع التواصل الاجتماعي تويتر “فليعلم الشعب.. شرعنا بالجمعية الوطنية عام 2005 منح انفسنا راتبا تقاعديا مدى الحياة بما يعادل راتب الوزير مع المخصصات”.

واضاف الجبوري “استلم كل واحد منا لحين توحيد العبادي للرواتب التقاعدية حوالي مليون وثمانمائة الف دولار، اي كلفنا الدولة نصف مليار دولار، عدا رواتب الحمايات عن عملنا 9 اشهر فقط”.

ويستعد المتظاهرون في العراق للخروج باحتجاجات عارمة يوم الجمعة المقبل، للتنديد بالفساد الاداري والمالي في الدولة العراقية، ونقص الخدمات والتعيينات.