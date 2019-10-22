الجنود الأميركان في سوريا يدخلون الأراضي العراقية براً

قال شهود، فجر الاثنين، إن قوات أمريكية عبرت إلى العراق من سوريا من خلال معبر سحيلة الحدودي في محافظة دهوك شمالي العراق.

وأظهرت لقطات مصورة لـ (رويترز) مدرعات تحمل قوات إلى العراق في إطار الانسحاب الأمريكي من سوريا. وشاهد مصور من “رويترز” أكثر من 100 مدرعة خلال عبورها.

وأبلغ مصدر أمني كردي عراقي “أن القوات الأمريكية عبرت إلى منطقة كردستان العراق التي تتمتع بحكم شبه ذاتي”. وأضاف المصدر أن حوالي 30 مقطورة وعربة هامر تحمل معدات قد عبرت إلى جانب عربات تنقل جنودا. وقال مصدر أمني ثان في الموصل إن قوات أمريكية عبرت إلى العراق من معبر سحيلة. كان وزير الدفاع الأمريكي مارك إيسبر قد قال، يوم السبت، إن من المتوقع أن تنتقل كل القوات الأمريكية المنسحبة من شمال سوريا، وعددها قرابة الألف، إلى غربي العراق لمواصلة الحملة على تنظيم “داعش” و”للمساعدة في الدفاع عن العراق”. واتفقت تركيا في محادثات مع نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، يوم الخميس، على وقف هجومها بشمال شرقي سوريا لمدة خمسة أيام لإتاحة الوقت أمام المقاتلين الأكراد للانسحاب من “منطقة آمنة” تستهدف أنقرة إنشاءها قرب حدودها مع سوريا. كما تهدف الهدنة إلى تخفيف أزمة تسبب فيها قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفاجئ هذا الشهر سحب القوات الأمريكية من شمالي سوريا في خطوة قوبلت بانتقادات في واشنطن ودول أخرى بوصفها خيانة للحلفاء الكرد الذين قاتلوا على مدى سنوات إلى جانب القوات الأمريكية ضد تنظيم “داعش”. وفي تصريحات له مساء السبت لصحفيين مرافقين له على ظهر حاملة طائرات اميركية متجهة للشرق الاوسط لم يستبعد وزير الدفاع الاميركي فكرة تنفيذ القوات الاميركية لمهام مكافحة الارهاب من داخل الاراضي العراقية الى سوريا. ولكنه قال ان تلك التفاصيل سيتم تفعيلها بمرور الوقت لان البنتاغون لم يقرر بعد صيغة تنفيذ الحملة خارج الاراضي السورية. وقال وزير الدفاع الاميركي انه من بين القضايا التي ستتم مناقشتها هي كيفية اداء القوة الجوية الاميركية لمهامها ودور الحلفاء، وفيما اذا كانت هناك امكانية لقوة صغيرة من القوات الاميركية ان تعود لتدخل الاراضي السورية لتنفيذ مهام محددة ضد تنظيم داعش. واضاف الوزير أيسبر، أنه قد تحدث مع نظرائه العراقيين حول الخطة المتعلقة بنقل ما يزيد على 700 جندي أميركي منسحب من سوريا إلى منطقة غربي العراق. وقال أيسبر إن القوات الاميركية تغادر حاليا سوريا عبر طائرات هليكوبتر وطائرات نقل وكذلك قوافل برية في عملية قد تكتمل في غضون اسابيع وليست أياما. ولم يفصح مسؤول البنتاغون عن أي مكان محدد في غربي العراق ستتمركز فيه تلك القوات.