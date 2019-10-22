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الدخيلي يطالب بعقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء في ذي قار ويدعو للإسراع في تنفيذ مطالب المتظاهرين

المكتب الإعلامي

طالب محافظ ذي قار ، عادل الدخيلي ، اليوم الإثنين ، وفد رئيس الوزراء لمتابعة مطالب المتظاهرين ، بعقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء في المحافظة ، داعياً إلى الإسراع في تلبية مطالب المحتجين وتبسيط اجراءات تنفيذها .

وقال الدخيلي خلال لقاءه وزير التخطيط ورئيس لجنة متابعة مطالب المتظاهرين في ذي قار نوري صباح الدليمي ” إن ذي قار تستحق أن تُخصص لها جلسة استثنائية لمجلس الوزراء في داخل المحافظة للوقوف على واقعها والأهمال الذي تعيشه المحافظة طيلة السنوات السابقة و وضع الحلول التنفيذية والآنية لمعالجة المشاكل التي تعترض مسيرة النهوض بها ” ، مشيراً إلى ” أهمية إدارة عدد من الوزراء لوزاراتهم في المحافظة وحسم الملفات العالقة في القطاعات الحيوية والمهمة وايجاد السبل الكفيلة للإرتقاء بالعمل إلى مستوى الطموح ”

وشدد الدخيلي على ” ضرورة الإسراع في تلبية مطالب المتظاهرين وتبسيط اجراءات تنفيذها ، بعد استماع الوفد الزائر إلى تلك المطالب على لسان إبناء المحافظة ، والعمل على استثمار الصلاحيات الممنوحة لتقديم الخدمات اللازمة بأسرع وقت ممكن ” .

و زار الناصرية صباح اليوم ، وزير التخطيط نوري صباح الدليمي رئيس مبعوثاً من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي للإستماع لمطالب المتظاهرين في ذي قار وإلتقى بعدد منهم ، ثم عقد اجتماعاً مع الحكومة المحلية في المحافظة بمشاركة أعضاء مجلس النواب في ذي قار .

المكتب الاعلامي
لمحافظ ذي قار (عادل الدخيلي )

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