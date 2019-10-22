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الدفاع تتسلم القائمة الأولى لخريجي كليات الهندسة لتعيينهم على الملاك

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الاثنين، تسليم وزارة الدفاع القائمة الأولى لخريجي كليات الهندسة لتعيينهم على الملاك.

وقال المكتب الاعلامي في بيان “استناداً الى أمر رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، فان مكتب رئيس الوزراء، سلم وزارة الدفاع القائمة الأولى لخريجي كليات الهندسة لتعيينهم على الملاك الدائم”.

واضاف البيان “يشمل الأمر الصادر من رئيس مجلس الوزراء والذي جاء إثر لقائه بمجموعة من الخريجين الأربعاء الماضي، تعيين الف خريج باختصاصات هندسية مختلفة ومن المقرر ان يتم استيعابهم بالسرعة الممكنة”.

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