المانيا تقرر ترحيل 5 الاف اسرة مسيحية لمصر ومنظمة تطالب الاتحاد الاوروبى بمنع ترحيل اللاجئين المسيحيين لمصر والشرق الاوسط

بيان صحفى

قررت السلطات الالمانية ترحيل عدد كبير من الاسر المسيحية المصرية التى حصلت على لجوء دينى بالمانيا ويتجاوز عددهم حوالى 5 الاف اسرة مسيحية وذلك رغم حولهم على لجوء دينى

وحذرت منظمة العدل والتنمية لحقوق الانسان احدى المنظمات المصرية السلطات الالمانية من ترحيل المسيحيين المصريين الى القاهرة او اعادة اللاجئين المسيحيين مجددا لدول الشرق الاوسط وشمال افريقيا خوفا على حياتهم ولضمان سلامتهم

وطالب المتحدث الرسمى للمنظمة زيدان القنائى كافة دول الاتحاد الاوروبى بمنع ترحيل اللاجئين المسيحيين او من حصلوا على لجوء دينى داخل دول اوربية من مواطنى الشرق الاوسط وعدم اعادتهم لدول الشرق الاوسط ومصر خشية على سلامتهم خاصة اللاجئين المسيحيين من دول العراق وسوريا ومصر

مؤكدا ان ترحيل اللاجئين المسيحيين من دول الاتحاد الاوروبى او حتى اللاجئين المسلمين الفارين من بلدانهم الاصلية امر غير اخلاقى ويمثل خطورة كبيرة على حياتهم بعد فرار غالبية المسيحيين من الاضطهاد الدينى بمصر ودول الشرق الاوسط