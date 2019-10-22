النزاهة توقع اتفاق تعاون مع نقابة المهندسين العراقيين

وقَّعت هيئة النزاهة ونقابة المهندسين العراقيين اتفاق تعاون؛ لتبادل الخبرات ودعم القدرات الفنيَّة والعمليَّة بينهما، فيما نص الاتفاق على تعزيز مجالات التعاون في ميدان مكافحة الفساد والوقاية منه.

رئيس الهيئة الدكتور (صلاح نوري خلف) أكد، خلال مراسيم توقيع الاتفاق الذي حضره النائب الأول لرئيس الهيئة وعدد من المديرين العامِّين فيها، أهميَّة تعزيز أواصر التعاون مع النقابة، معبراً عن أمله بأن توضع بنود الاتفاق موضع التنفيذ العملي؛ بغية تحقيق الفائدة المرجوة من الاتفاق، مشدداً على أهميَّة استثمار الإمكانيات العلميَّة والفنيَّة للنقابة؛ لدعم الجهد الرقابي بشكل عام، ولرفع قدرات وإمكانيات ملاكات الهيأة بشكل خاص.

بدورها، أكدت الدكتورة (أزهار حسين صالح) نقيب المهندسين العراقيين سعي النقابة الحثيث للمضي قدماً في تنفيذ بنود الاتفاقيَّة، مبديةً استعداد النقابة لفتح قنوات التعاون المشترك مع الأجهزة الرقابيَّة الوطنيَّة بشكل عام وهيئة النزاهة بشكل خاص؛ لتبادل الخبرات العمليَّة، والاستعانة بالكفاءات في إعداد التقارير ذات الصبغة الفنيَّة.

وتضمَّن الاتفاق عدة مواد حددت مبادئ التعاون ومجالاته واللجان المعنيَّة به، فيما أشارت مجالات التعاون إلى إقامة الدورات التدريبيَّة المشتركة وعقد ورش العمل والندوات؛ لتطوير قدرات ومهارات المحققين والمدققين في الجوانب الهندسيَّة (الفنيَّة والاستشاريَّة) والتعاون في نشر ثقافة النزاهة والشفافية والاستقامة في القطاعين العام والخاص والتقيّد بلوائح السلوك الصادرة عن الهيأة.