النفط تعلن توفر مئات فرص العمل للخريجين

اكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر عباس الغضبان ان الوزارة وفرت (450) فرصة عمل إضافية للاختصاصات الهندسية وعلوم الجيلوجيا ستعلن عنها الخميس المقبل.

جاء ذلك خلال الاجتماع القيادي الذي ترأسه وزير النفط اليوم الاثنين في مقر الوزارة لتدارس توفير اكبر عدد ممكن من الفرص للمهندسين .

وقال وزير النفط ان فرص العمل والوظائف ستشمل (200) فرصة لخريجي الهندسة الكيمياوية و(200) فرصة لخريجي علوم الجيولوجيا و(50) فرصة لاختصاصات هندسية مساندة منها اختصاص الهندسة الميكانيكية والالكترونية.

واضاف الغضبان ان الوزارة مستمرة بالايفاء بالتزامتها بخصوص ما تبقى من خريجي هندسة النفط والبالغ عددهم (340) خريجاً ضمن موازنة 2020.

يذكر ان الوزارة اصدرت اوامر وزارية وقرارات تعيين لأكثر من (3500) من الخريجين من التخصصات الهندسية المختلفة وعلوم الجيولوجيا بصفة ملاك دائم او بصيغة العقد.