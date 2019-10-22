انتخاب اتحاد لجان المرأة للعمل الاجتماعي- إقليم شمال غزة

بقلم :- سامي إبراهيم فودة

بفضل الله وبحمده وبجهود الإخوة الماجد والأخوات الماجدات,عقدت حركة فتح إقليم الشمال قلعة الشهيد جمال أبو الجديان ” أبو ماهر” مؤتمرها الأول للمرأة – اتحاد لجان المرأة للعمل الاجتماعي الذراع النسوي لحركة فتح – فرع شمال غزة تحت اسم دورة الشهيدة مسعدة حويحي وذلك يوم السبت الموافق20/10/2019م بتمام الساعة 10.30 صباحا وانتهى الساعة 2 مساءً في منزل الأخ أبو شكري..

وقد حضر المؤتمر أعضاء الهيئة القيادية العليا لحركة” فتح” بالمحافظات الجنوبية ومفوضية المرأة متمثلة بالإخوة المناضلين كلاً من يزيد حويحي وإسحق مخيمر وجمال عبيد وحاتم أبو الحصين والأخت نهى البحيصي وأعضاء قيادة الإقليم ودائرة المرأة الفتحاوية الأخت اماني ابو كرش اعتدال ابو قمر عضو مكتب حركي مركزي للمرأة والأخت منى حمد رئيس الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية في الشمال..

وجرت انتخابات اتحاد لجان المرأة للعمل الاجتماعي- فرع شمال غزة في مناخ جيد وهادئ ساده روح عالية من الالتزام والانضباط والمحبة والانتماء الصادق والحرص الفعلي على دور المرأة الفتحاوية في مسيرة العمل التنظيمي النضالي والكفاحي في المجتمع الفلسطيني..

كما وجرت عملية التثبيت الانتخابي من النصاب القانوني لمؤتمر الأول لانتخابات اتحاد لجان المرأة للعمل الاجتماعي- فرع شمال غزة,وكان عدد أعضاء المقترعين (115) عضو والمتغيبين (32 )عضو وإجمالي من حضروا تقريبا 80٪ ..

وتم افتتاح وقائع المؤتمر الانتخابي بكلمة ألقاها الأخ حاتم الحصين أمين سر اقليم الشمال والأخت نهى البحيصي مفوض المرأة بالهيئة القيادية للحركة وقد رحب بالضيوف الكرام وشكر الإخوة وأكد في بداية كلمته بقراءة الفاتحة على روح الشهداء..

تم فتح باب الترشح لاتحاد لجان المرأة للعمل الاجتماعي- إقليم الشمال وتقدمت للترشح عدد 20 عضو وقد انسحبت منهن ( 5 ) اعضاء وبعد إعطاء المدة القانونية اللازمة للانسحاب أو تقديم الطعون, تم اختيار 15 عضوا بالتزكية لعـدم وجود منافس لـهن

وهم على النحو التالي الأخوات الفائزات في انتخابات اتحاد لجان المرأة للعمل الاجتماعي بحركة فتح – إقليم شمال غزة/

نبيلة نعيم – انغام حويحي – ميساء البسيوني – فاطمة الدعمة – ميساء القانوع – فداء عسلية – سهام القانوع – سمر الكيلاني – جميلة شحدات – نعمة القبط – فوزية أبو زعيتر- يسرى الخيري – ازدهار ابو جاسر- روعة الكحلوت – حنين مسعود – .

وفي ختام وقائع المؤتمر تم توجيه التحية للأخ القائد أحمد حلس عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مفوض التعبئة والتنظيم للأقاليم الجنوبية على اهتمامه ورعايته للتنظيم فتح وأبنائها في المحافظات الجنوبية…

ملاحظة // الشكر الموصول إلى الأخت المناضلة شفيقة التلولي”أم باسل” عضو إقليم الشمال مفوضية المرأة التي قامت بالإعداد والتجهيز للمؤتمر من الألف للياء وترتيب يوم المؤتمر بالكامل كل احترام وتقدير لها على مجهوداتها الجبارة وعطائها اللامحدود في نجاح هذا العرس الديمقراطي الفتحاوي بامتياز…

ألف مبروك لجميع الأخوات الفائزات بالانتخابات.