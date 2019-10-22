تحقيق الكرادة تصدق أقوال عصابة نصب ترتدي زيا خليجيا

صدقت محكمة تحقيق الكرادة أقوال عصابة متكونة من (6) أشخاص متخصصة بالنصب والاحتيال على المواطنين بعد إيهامهم بأنهم مواطنون خليجيون .

وقال مراسل المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن “القاضي المختص افاد بقيام عصابة تقوم بارتداء الزي الخليجي وتستخدم سيارة حديثة ، بممارسة جريمة النصب على المواطنين بالقرب من شركات الصيرفة من خلال إيهامهم بأنهم مجموعة من المتبرعين الخليجيين ولديهم أموال يرغبون بتحويلها إلى الدينار العراقي.

وأضاف أن “العملة بلا قيمة وأفراد العصابة يطلبون من الضحايا الاستفسار عن قيمة العملة بطريقة احتيالية وهي الاتفاق مع شركة صيرفة يكون احد أفرادها من العصابة يبلغ الضحايا بان القيمة الشرائية للعملة عالية”.

منوها أن الى “العصابة اعترفت بقيامها بخمس عمليات نصب واحتيال في عموم مناطق بغداد”.