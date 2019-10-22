تركيا : “قسد” ستنسحب مبدئياً من 120 كلم على طول الحدود .. البقية سيناقشها اردوغان مع بوتين

قال مصدر أمني تركي، اليوم الثلاثاء، إن المقاتلين الكورد السوريون سينسحبون مبدئيا من 120 كلم على طول الحدود السورية التركية.

وأضاف المصدر الأمني ، أن مسألة انسحاب القوات الكوردية من بقية الحدود السورية – التركية ستتم مناقشتها خلال محادثات الرئيس أردوغان مع الرئيس الروسي بوتين في مدينة سوتشي المقررة اليوم الثلاثاء.

وكانت الرئاسة التركية قد هددت باستئناف العملية العسكرية في شمال شرقي سوريا، بعد تعليقها لمدة 120 ساعة بموجب الاتفاق الذي أبرم بين الجانب التركي والأمريكي في الـ17 من الشهر الجاري ، في حال لم تنسحب القوات الكوردية من المنطقة الحدودية السورية التركية.

واتفقت أنقرة وواشنطن على إنشاء “منطقة آمنة” بطول 444 كلم وبعمق 32 كلم بشمال شرقي سوريا، تضم جميع مناطق شرق الفرات، بما فيها أجزاء من محافظتي الرقة ودير الزور.

وأطلقت تركيا يوم 9 أكتوبر، وسط معارضة وانتقادات اقليمية ودولية واسعة ، عملية عسكرية باسم “نبع السلام” بغرب كوردستان(شمال شرقي سوريا ) خلفت مئات الفتلى والجرحى وعشرات آلاف النازحين .