دعوة عامة:ندعوكم لوقفة مساندة وتضامن مع اهلنا في العراق / ساحة الخضرة في مدينة مالمو السويدية

دعوة عامة

باسم شهداء الانتفاضة التشرينية العراقية الباسلة

الى جميع منظمات المجتمع المدني العراقية في جنوب السويد والشخصيات الوطنية

وشبيبتنا المكافحة

تحت شعار …..من أجل العدالة الاجتماعية

لا للفساد والمحاصصة نعم للدولة المدنية الديمقراطية

العراق هويتنا الوطنية

التضامن مع شعبنا لنيل حقوقه

ندعوكم لوقفة مساندة وتضامن مع اهلنا في العراق

من اجل تحقيق مطالبهم المشروعة في حياة حرة كريمة

كونوا معنا

المكان Möllevångstorget

ساحة الخضرة في مدينة مالمو السويدية

الساعة الخامسة عصرا من يوم الجمعة 2019-10-25

بعض الأحزاب السويدية ستكون معنا وكذلك الصحافة السويدية والعربية

ساندوا الأبطال بانتفاضتهم الباسلة ضد الفساد

إجلب معك العلم العراقي

شموع لتنير ليل مالمو

المجد لشهداء العراق

شهداء الوطن قناديل تنير الطريق للحرية

عاش العراق وطن حر مستقل وذو سيادة