دعوة عامة..ندعوكم للمشاركة في مسيرة تضامنية صامتة نجوب فيها شوارع…

تضامنًا مع المظاهرة المليونية التي ستنطلق في بغداد الحبيبة، يوم الجمعة القادم، ندعوكم للمشاركة في مسيرة تضامنية صامتة نجوب فيها شوارع أربع مدن هولندية، يوم الجمعة 25 أكتوبر2019، نوزع فيها منشورات دعمًا لأهلنا في العراق، مرتدين ستر برتقالية مطبوع عليها:

#Save_the_Iraqi_people

مدينة ايندهوفن: التجمع أمام محطة القطار المركزية، يبدأ المسير عند الساعة 11:30 صباحًا

للتواصل: همام 0683045780

مدينة اوترخت: التجمع أمام بلدية اوترخت، يبدأ المسير عند الساعة 11:30 صباحًا

للتواصل: ميسم 0633724418

مدينة دنهاخ: التجمع أمام البرلمان الهولندي، يبدأ المسير عند الساعة 2 ظهرًا

للتواصل: مهند 0613461129

ثم الالتحاق في الوقفة التضامنية التي ستكون أمام محكمة العدل الدولية في دنهاخ عند الساعة الخامسة عصرا

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اتحاد الشبيبة الديمقراطي العراقي في هولندا

Iraakse Democratische Jongeren Unie Nederland – IDJUN

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