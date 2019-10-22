فتوى لخامنئي (دم الداعشي..والمتظاهر الشيعي سواء) داعشي حفيد يزيد..عربي حفيد قاتل الحسين

بسم الله الرحمن الرحيم

لا تظن ايه الشيعي العربي.. (بان القناصين ومليشياتهم الولائية).. عندما تقتلك.. قنصا بدون (سند شرعي .. فقد تم الافتاء لهم بها.. بعقيدتهم الولائية).. فهم يعتبرون (الداعشي حفيد يزيد ابن معاوية).. (والشيعي العربي حفيد قتلت الحسين.. حيث يلصقون قتلت الحسين بنا كشيعة عرب – اهل الكوفة، حيث شملت الكوفة.. البصرة والكوفة معا.. واخضعت لعبيد الله بن زياد.. وهذه المنطقة من الفاو لشمال بغداد سامراء حاليا).. وهم يعتبرون ذلك من الامور التي تنبأ بها القرآن .. بما ورد في اخر اية من سورة محمد.. ( فإن تتولا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم)…. فيفسرون ذلك بقولهم.. لما تلا النبي (صلى الله عليه واله وسلم).. هذه الاية.. (قالوا يا رسول الله من هؤلاء الذين إن تولينا- نحن العرب- استبدل بنا غيرنا ثم لا يكونوا أمثالنا في الايمان والتقوى)؟؟ قال (فضرب بيده على كتف سلمان الفارسي .. ثم قال “هذا وقومه، لو كان الدين عند الثريا لتناوله رجال من الفرس)..

فالم اقل لكم هذه التفسير والحديث واشباهه هي من (الفارسيات بالاسلام).. فمن اورده (الترمذي وهو ايراني.. عندما كان الفرس سنة قبل ان يصبحون بيوم اسود مصخم شيعة ليسئون للتشيع مثلما اسواءوا للتسنن قبل قبل).. ثم لو اخذنا هذا الحديث بالصحة (فعليه الفرس افضل من ال البيت والمعصومين والصحابة معا).. فهو استبدال (بافضل من ما موجود بحياة النبي جامعا).. وهذا ما لا يعقل ان يصدر من النبي اصلا..

والمضحك من اورده (ابو هريرة) ايضا عند السنة .. في وقت الشيعة يستخفون بابو هريرة.. فكيف اصبح ما يقوله عن الفرس (مقدسا)؟؟ علما لم يتفق العلماء والمفسرون على تفسير الآية بهذا الحديث ، وأن القوم الذين سيأتون هم من فارس .. فقال الماوردي ..(يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ) فيه ثلاثة أقاويل أحدها : أنهم أهل اليمن ، وهم الأنصار ، قاله شريح بن عبيد …والثاني : أنهم الفرس – وذكر حديث أبي هريرة ..-الثالث : أنهم مَن شاء مِن سائر الناس ، قاله مجاهد” انتهى.

ثم (وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ)… هي (للتخويف) وليس (فعلا سيحصل ذلك).. كأن يقول الله (انا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحل عليها القول فدمرناها تدميرا).. فهل يعني ذلك (ان الله يامر بالفسق؟؟ والفساد؟؟ فما عمل الشيطان اذن)؟؟ بالمحصلة الاية فقط للتخويف.. ولن يحصل ذلك اصلا..

وكذلك هم متناسين بان لم يسيء للاسلام مثلما اساء الفرس له.. وحتى الارهاب بسند ما كتبه الايرانيين.. مثال (الفرقة الحمراء الاعجمية الفارسية) التي شاركت بالقتال ضد الامام علي بمعركة الجمل.. و شاركت ايضا بالطف.. بقتل الامام الحسين بالكوفة.. ومتناسين بان (الفرس 500 سنة هم من اهل السنة .. وكانوا يعتبرون معاوية نبي او شبه نبي كاهل اصفهان).. وان الارهابيين اليوم يستندون على احاديث الايرانيين بكتب اهل السنة التي هم واضعيها كالبخاري والترمذي وابن ماجة والنيسابوري.. وابو حنيفة.. الخ .. وكان الايراني ابو حنيفة يقول (من شك بكفر الرافضة “الشيعة” فقد كفر)..

ونسال (اذا كان الله استبدل العرب بالفرس).. والفرس واجبي الطاعة مثلا اليوم؟ فعليه (الخامنئي ايراني فارسي).. ام (من ال البيت عربي)؟؟ فاذا عربي فاستبدله الله بالفارسي بالمحصلة؟؟ مو لو ممو؟؟ فلا يجوز طاعته لانه ليس (فارسي).. والشيء بالشيء يذكر.. بان خامنئي قوميته اذارية.. بالجنسية الايرانية.. فكيف يدعي من يدعي انه عربي من نسل النبي وهو اصلا .. يفخر باصله الاذاري.. حال الخميني بخانة الجنسية الايرانية قوميا (فارسي).. فكيف اصبح (من نسل النبي)؟؟

ومتناسين بان ايران خامنئي تدعم النظام الحاكم بالعراق رغم فساد هذا النظام .. لذلك الخروج على هذا النظام خروج على حكم الخامنئي.. والخروج على حكم الخامنئي خروج عن حكم المعصوم.. والخروج عن حكم المعصوم هو خروج عن حكم الله.. بالمحصلة هم يعتبرون ان (الله استبدل قوميا بخير منهم.. ) اي (استبدل العرب بقوم خير منهم) وهؤلاء القوم هم (الفرس)؟؟ ومن لا يطيع ايران.. وخامنئي.. كمن لا يطيع الله . بل عاصيا لله.. وجب قتله..

تنبيه:

يتساوى المتظاهر الشيعي الاعزل الذي لم يقتل بحياته دجاجة.. مع الداعشي الارهابي الذي اغتصب وسبى وهجر.. وذبح.. وفخخ.. وقتل المدنيين.. بالجملة.. حسب القاموس الايراني.. فالشيعي العربي يرفض نظام الفاسد الموالي لايران بالعراق..والداعشي اراد تاسيس دولة خلافة اسلامية سنية كبرى.. حسب نظرية الخلافة السنية.. واعتبرتها ايران عقبة امام مشروع التوسع الايراني من الصين للمتوسط.. تحت دولة ولاية الفقيه الايرانية وامبراطوريتها.. فلعن الله داعش والنظام الايراني شلع قلع.. ليتبين بان (حب الحسين يفرقنا مع ايران البدعة) ولا (يجمعنا)..

وعودة لحديث النبي وتفسير سورة الاستبدال: هذا الحديث لا يدل على أن أهل فارس أفضل من الصحابة رضي الله عنهم كعمار بن ياسر والمقداد ابن الاسود.. الخ، وذلك للوجوه التالية .. علما ان هذا الحديث في ذاته ضعيف عند كثير من أهل العلم.. على فرض صحة الحديث ، فالآية المذكورة فيه وهي قوله تعالى : (وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ) المراد منها التخويف فقط ، وإلا فلا يوجد من هو أفضل من ال البيت وكثير من الصحابة، ولا مثلهم .. وعلى قول القرطبي.. قوله تعالى : ( وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ) تخويف لهم ، لا أن في الوجود من هو خير من ال البيت وأصحاب رسول الله صلى الله عليهم واله وسلم..

بالمحصلة نفهم.. بان الخامنئي حاكم ايران.. من حيث لا يعلم الجميع.. ادخل بعقول ذيوله بالعراق بان قتل ابناء بلدهم مباح شرعا.. بكل خسة.. ودنائة ايرانية ..

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واخير يتأكد للشيعة العرب..بمنطقة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

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سجاد تقي كاظم