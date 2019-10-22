في العراق .. احباط الاستحواذ على مشروع استثماري تصل قيمته الى 28 مليون دولار

كشفت هيئة النزاهة يوم الاثنين عن تمكنها من إحباط محاولة للاستحواذ على مشروع استثماري تصل قيمته إلى قرابة (28,000,000) مليون دولار في محافظة كربلاء.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة اليوم/ أن فريق عمل من مكتب تحقيق كربلاء التابع للهيأة انتقل إلى هيأة استثمار المحافظة وقام بضبط أصل كتاب مزعوم صدوره عن أحد المصارف الأهلية مُوجَّه لهيئة الاستثمار بخصوص تمويل مشروع استثماري (سياحي ترفيهي) لمصلحة أحد المستثمرين في المحافظة، مبينة أن القيمة التقديرية للمشروع تبلغ (27,529,510) مليون دولار.

وأضافت الدائرة إن التحقيقات الأولية التي أجراها الفريق توصلت إلى أن المستثمر لا يملك أي رصيد مالي في المصرف منذ عام 2016، لافتة إلى أن إصدار الكتاب تم بالتنسيق مع موظفين اثنين في المصرف وهيأة استثمار كربلاء، وتم خلال العملية ضبط كتاب صحة الصدور المزعوم صدوره عن المصرف أيضاً.