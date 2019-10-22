لجنة نيابية عراقية لتقدير حجم “الفساد” في البلاد منذ 2003 يُقدر بنحو 600 مليار دولار أميركي

شكل البرلمان العراقي لجنة لتقدير “الفساد” في البلاد، منذ عام 2003 عندما دخل الجيش الأميركي البلاد وحتى عام 2019.

ويصنف العراق، الذي يملك واحداً من أكبر احتياطيات النفط في العالم ، في المركز رقم 169 من 180 في مؤشر الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية.

وبحسب وثيقة موقعة من قبل رئيس اللجنة المالية النيابية ، هيثم الجبوري، فإنه تقرر تشكيل اللجنة برئاسته.

وجاء في نص الوثيقة: “تقرر تشكيل لجنة مكونة من عدد من أعضاء مجلس النواب لتقدير الفساد والأموال المهدورة منذ عام 2003 حتى عام 2019”.

ويُعاني العراق منذ 16 عاما من “الفساد” الذي تسبب بحسب إحصاءات غير رسمية بهدر نحو 600 مليار دولار أميركي.