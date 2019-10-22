مشاركة كبيرة للقطاع الرياضي في مظاهرات الجمعة القادمة وإقالة وزير الشباب أبرز المطالب

اعلنت اللجنة التنسيقية لتظاهرات الرياضيين عزمهم المشاركة بصورة فاعلة والنزول باعداد كبيرة الى ساحة التحرير يوم الجمعة القادم الموافق 25 تشرين الاول 2019 واعلان مطالبهم المشروعة المتضمنة إقالة وزير الشباب والرياضة أحمد العبيدي المتهم سابقا في قضايا الارهاب وتحميله مسؤولية الفشل بعدم توفير فرص العمل للشباب العراقي وعدم قدرته على تنفيذ البرنامج الحكومي الخاص بالقطاع الشبابي والرياضي بالاضافة لمساهمته الكبيرة في قطع الاموال عن الرياضيين منذ سبعة أشهر وايقاف الحركة الرياضية بالعراق .

وأوضح مصدر مطلع عن تنسيقية الرياضيين إن المتظاهرين سيرفعون صور شهيد الرياضة لاعب المنتخب العراقي للجودو البطل علي أكبر الذي ذهب ضحية أعمال القنص في التظاهرة السابقة بعد أن خرج للمطالبة في حقوقه ورواتبه المتوقفة لسبعة أشهر ومشاركته على نفقته الخاصة في بطولة غرب آسيا التي جرت في العاصمة الأردنية تموز الماضي بعد ان قطع وزير الشباب الأموال عن الرياضيين .

وأختتم المصدر إن المظاهرات تتضمن مطالبات إلى رئيس مجلس النواب السيد محمد الحلبوسي إيقاف دعمه لأستمرار وزير الشباب الحالي وأيقاف الصفقات السياسية والحزبية الضيقة بهذا الخصوص، والأستجابة لمطالبهم من خلال عرض إقالة الوزير العبيدي في جلسات مجلس النواب الأسبوع القادم.

صلاح جعفر