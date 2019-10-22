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مقتل اثنين من الأمن العراقي في هجوم لداعش على حقل نفطي شمال بغداد

مقتل اثنين من الأمن العراقي في هجوم لداعش على حقل نفطي شمال بغداد

شن مسلحون من تنظيم داعش هجوما على نقطتين امنيتين في منطقة حقول علاس النفطية بمحافظة صلاح الدين (شمال بغداد) يوم الاثنين ما أدى إلى مقتل اثنين من قوات الأمن العراقية.

وقال الجيش العراقي في بيان ” تعرضت عناصر من عصابات داعش لنقطتين أمنيتين في منطقة حقول علاس بمحافظة صلاح الدين ، كما انفجرت عبوة ناسفة على عجلة تابعة للقوات الأمنية هناك ، ما أدى إلى استشهاد منتسبين اثنين”.

وجاء في البيان أن الارهابيين أطلقوا النار أيضا على قوات الأمن التي حاولت نقل الجثتين.

وعلى الرغم من اعلان هزيمته في العراق  منذ نهاية 2017 الا ان داعش مازال نشطاً على اطراف المدن والمناطق التي طرد منها .

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