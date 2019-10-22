منظمة عربية تطالب الحريرى باعلان استقالة الحكومة وتشيد بحماية الجيش اللبنانى للتظاهرات وتستنكر تهديدات نصر الله للشعب اللبنانى

بيان صحفى

دعت منظمة العدل والتنمية لدراسات الشرق الاوسط وشمال افريقيا رئيس للحكومة اللبنانية سعد الحريرى باعلان استقالة الحكومة اللبنانية رغم خطابه الاخير الذى وعد فيه بعدة اصلاحات مؤكدة ان الشعب اللبنانى شعب واعى للغاية وفقد الثقة تماما بالطبقة السياسية بلبنان

واشاد المتحدث الرسمى للمنظمة زيدان القنائى بحماية الجيش اللبنانى للتظاهرات ببيروت واحترامه لارادة الشعب اللبنانى الذى يتطلع الى بناء دولة جديدة بعيدا عن المحاصصة الطائفية والفساد الحكومى

واستنكرت المنظمة خطاب التهديد الاستفزازى لحسن نصر الله زعيم حزب الله بلبنان وتهديداته للشعب اللبنانى ومحاولة حركة امل وحزب الله قمع التظاهرات الشعبية بلبنان