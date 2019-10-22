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من بغداد الحد بيروت

الى الثوار اهديها
مع تحياتي

من بغداد الحد بيروت
ميسون نعيم الرومي

(من بغداد الحد بيروت) – (لا شيعيه اولا سنيه)
ضد الفاسد والمحتال – ثورتنه ثوره وطنيه
بغداد انهجمت بغداد – سراق التمت (لوگيـّه)
فالتحيا ثورة تشرين – ثوره ثوره سلميه
لا حزبيـّـه اولا فئويه – ثورتنه ثوره عفويه
جنسيتين العدهم مزدوجه – منريد اولنريد الحزبيـّـه
اتركبون الموجه اتريدون – احزاب السلطه العبثيه
انحاسبكم كلكم ..تدرون – اولاد الدوله السريه
جبناء الفسـّـاد..ابوجهين – للجاره كلكم تبعيه
ما عدكم غيرة أوطان – انتشرت عدنه الأميه
بغداد الچانت تزهي – هديتوا البنيه التحتيه
(أكسباير) كلكم بـَرَّه – الشعب ايريد الحريـّه
أولاد الثوره الشجعان – مستقبل انتوا..انتوا المدنيه
فليسقط حكام الصدفات – سراق الثروه الوطنيـّه
نواب اوريسهم سراق – اوعود اوعدتوا ترقيعيه
بسـم الدين الوطن انهان – اعمايم قوط اوچفيه
نادى الشعب اليوم ايريد – حكومه حره استثنائيـّه
عراقيه امن الشعب انريد – حكومه امأصله تكنوقراطيه
انحاكمكم خونه.. بالقانون – ثورتنه ثوره شعبيه
فالتحيا ثورة تشرين – الثوره الحره السلميه
(من بغداد الحد بيروت) – (لا شيعيه اولا سنيه)
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21 / تشرين الثاني / 2019
ســـــــــــــتوكهولم

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