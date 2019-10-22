الى الثوار اهديها

مع تحياتي

من بغداد الحد بيروت

ميسون نعيم الرومي

(من بغداد الحد بيروت) – (لا شيعيه اولا سنيه)

ضد الفاسد والمحتال – ثورتنه ثوره وطنيه

بغداد انهجمت بغداد – سراق التمت (لوگيـّه)

فالتحيا ثورة تشرين – ثوره ثوره سلميه

لا حزبيـّـه اولا فئويه – ثورتنه ثوره عفويه

جنسيتين العدهم مزدوجه – منريد اولنريد الحزبيـّـه

اتركبون الموجه اتريدون – احزاب السلطه العبثيه

انحاسبكم كلكم ..تدرون – اولاد الدوله السريه

جبناء الفسـّـاد..ابوجهين – للجاره كلكم تبعيه

ما عدكم غيرة أوطان – انتشرت عدنه الأميه

بغداد الچانت تزهي – هديتوا البنيه التحتيه

(أكسباير) كلكم بـَرَّه – الشعب ايريد الحريـّه

أولاد الثوره الشجعان – مستقبل انتوا..انتوا المدنيه

فليسقط حكام الصدفات – سراق الثروه الوطنيـّه

نواب اوريسهم سراق – اوعود اوعدتوا ترقيعيه

بسـم الدين الوطن انهان – اعمايم قوط اوچفيه

نادى الشعب اليوم ايريد – حكومه حره استثنائيـّه

عراقيه امن الشعب انريد – حكومه امأصله تكنوقراطيه

انحاكمكم خونه.. بالقانون – ثورتنه ثوره شعبيه

فالتحيا ثورة تشرين – الثوره الحره السلميه

(من بغداد الحد بيروت) – (لا شيعيه اولا سنيه)

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21 / تشرين الثاني / 2019

ســـــــــــــتوكهولم