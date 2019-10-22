ميليشيات الحشد : لم نوجّه منتسبينا بعدم المشاركة في التظاهرات

نفت هيئة الحشد الشعبي في العراق(تشرف على عشرات المليشيات المسلحة) اليوم الثلاثاء، توجيهها بعدم مشاركة منتسبيها في التظاهرات التي تشهدها البلاد.

ومن المتوقع أن تنطلق مظاهرات حاشدة في بغداد وباقي المحافظات العراقية، يوم الجمعة 25 اكتوبر / تشرين الأول الجاري ، للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية وتأمين فرص العمل ورفض الفساد.

وذكر بيان للهيئة ، أن “ما تم تداوله عن توجيه منتسبي الحشد بعدم المشاركة بالتظاهرات الشعبية، عار عن الصحة ، كما أن الكتاب الذي تناقلته بعض الصفحات والمواقع مزور وغير حقيقي”.

وأضافت أن “مثل هذه الفبركات لن يكون لها اثر وتأثير في الرأي العام ، وهي محاولة يائسة لزج الحشد الشعبي في الصراع مع الشعب من قبل بعض وسائل إعلام معادية” وفق البيان.

وشددت الهيئة على ضرورة أن “تتوخى وسائل الاعلام والمواقع الإخبارية الدقة والمسؤولية في نقل المواقف الرسمية من مصادرها”، مبينة إنها “تتمسك بحقها القانوني بملاحقة المزورين”.

يذكر أن مواقع التواصل الإجتماعي في العراق، تناقلت وثيقة تُشير إلى وجود تعميم من الهيئة إلى منتسبي الحشد بعدم المشاركة في أية تظاهرات.

وتُتهم بعض فصائل الحشد الموالية لايران بقمع التظاهرات وقتل المتظاهرين خلال الفترة الماضية حيث قتل اكثر من 120 متظاهراً واصيب اكثر من 6 آلاف .

وكانت وزارة الداخلية العراقية وجّهت بدخول كافة القوات والأجهزة الأمنية في حالة الإنذار القصوى (ج)، اعتباراً من صباح الخميس المقبل، على وقع الاحتجاجات الشعبية المرتقبة التي دعا إليها نشطاء.

وأظهرت وثيقة ، حصلت (باسنيوز) على نسخة منها، توجيهاً من وزير الداخلية الى جميع مفاصل الوزارة بدخول حالة الإنذار القصوى (ج) ١٠٠٪ اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح يوم الخميس الموافق 24 تشرين الأول الحالي، وحتى إشعار اخر.