وزير الهجرة : العراقيون أحرارا ولايمكن اقسارهم على العودة الى البلاد

استقبل وزير الهجرة والمهجرين السيد نوفل بهاء موسى ، صباح اليوم بمكتبه في مقر الوزارة بالعاصمة بغداد رئيس دائرة الهجرة في مملكة بلجيكا فريدي روزمومنت المكلف باللجوء والهجرة ، الذي يزور البلاد حاليا على رأس وفد رفيع المستوى من بلاده ومن منظمة نينوى التطوعية لاغاثة النازحين .

وبحث اللقاء علاقات التعاون القائم بين العراق وبلجيكا والسبل الكفيلة بتعزيزها و التأكيد على أهمية وضرورة تنمية مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما فيها مصلحة الطرفين .

واكد السيد الوزير ان موضوع الهجرة يشكل ابرز التحديات التي تواجهها اوروبا ودول الشرق الاوسط معا ، مشيدا بمستوى التعاون بين البلدين في هذا الصدد لمواجهة هذا التحدي ، مشددا في الوقت نفسه رفض اية عودة قسرية للعراقيين المتواجدين في دول الاتحاد الأوروبي لاسيما المملكة البلجيكية ، منوها الى ان الحكومة تعمل على استراتيجية توفير فرص العمل وإعادة الاستقرار الى المناطق المحررة وتوفير البيئة المناسبة لتشجيعهم على العودة الطوعية .

واضاف سيادته ان الحكومة والوزارة لديها تنسيق عال مع كافة الدول الاوربية من أجل إيجاد الحلول المناسبة لطالبي اللجوء كتشجيع العودة الطوعية الى البلاد مع مراعاة الجوانب الانسانية في الدول المستضيفة ، مردفا بالقول ان ” الانسان العراقي حر ولايمكن اقساره على العودة الى البلاد ” .

الى ذلك اشاد روزمومنت بدور الحكومة العراقية متمثلة بوزارة الهجرة والمهجرين في اغاثة وايواء الكم الهائل من العوائل النازحة ابان الهجمة الشرسة من قبل عصابات داعش الاجرامية ، مؤكدا عزم الحكومة البلجيكية التعاون والتنسيق مع الوزارة على كافة الصعد .

قسم الاعلام