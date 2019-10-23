آخر تصريحات ترمب لم نعطي الاكراد تعهد بحمايتهم مدة ٤٠٠ عام،

نعيم الهاشمي الخفاجي

اعلن ترمب لجمهوره ومتابعيه في مؤتمر صحفي عقده

يوم امس (الاثنين) أن عددا محدودا من الجنود الأميركيين سيبقون في سوريا، بعضهم سينتشر على الحدود مع الأردن بينما يقوم البعض الآخر بحماية حقول النفط.

ههههههههه في عملية اسقاط نظام صدام الجرذ الهالك عندما اقتحمت بغداد دبابتين امريكيتين قصر صدام الجمهوري فما كان من فارس الامة إلا ان اطلق سيقانه في الريح وهرب لعرينة حفرة الجرذان مابين تكريت وبيجي ولم يرمي ولاطلقة واحدة، في يوم السابع من نيسان عام ٢٠٠٣ صمتت اصوات المدفعية، في اليوم التالي ايضا لم يسمع اطلاق نار، في اليوم التاسع دخل الامريكان لمركز العاصمة بغداد ولم يجدوا جنديا ولا ضابطا مغوارا من رجال صدام الجرذ الهالك انتشرت القوات الامريكية في المراكز العامة فقط وتقدم رعيل دبابات امريكي لحماية وزارة النفط العراقية بظهيرة يوم التاسع من نيسان عام ٢٠٠٣ وتركت بقية الوزارات والمؤسسات عرضة للسلب والنهب والحرق، وبعد انسحاب القوات الأميركية من شمال شرقي سوريا بعد ان شنت تركيا عملية ضد الأكراد، وقام ترمب في ايهاب الاكراد لاردوغان حتى لايقترب اكثر لروسيا ومعسكره، بعد اعلان ترمب بالانسحاب من شمال وشرق سوريا قال ترمب للصحافيين في البيت الأبيض خلال اجتماع لإدارته إن ادارته سوف تبقي عدد محدود من القوات الأميركية في سوريا سينتشرون في نقاط متفرقة من سوريا بالقرب مع حدود سوريا مع الأردن وإسرائيل، مؤكدا أن مجموعة أخرى من الجنود ستقوم بـ«حماية النفط».

امس وزير الدفاع الامريكي المستر إسبر صرح سوف نترك عددا من الجنود الامريكان ليحرسون ابار نفطية سورية،

وأكد ترمب في مؤتمره الصحفي أنه «إذا تصرفت تركيا بطريقة خاطئة، فإن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية على منتجاتها وعقوبات»،هههههههه هو انت يامستر ترمب سلمتهم لاردوغان وشدد ترمب على أن وقف إطلاق النار بين تركيا والقوات الكردية في سوريا صامد رغم بعض المناوشات، وذلك قبل يوم من انتهاء الهدنة وشدد على أن الولايات المتحدة لم تقدم أبدا أي تعهد للأكراد بالبقاء في المنطقة «400 عام» لحمايتهم.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.