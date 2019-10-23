أمطار وحالوب ترافق تظاهرات الجمعة المقبلة

تستمر فرص هطول الامطار في مختلف مناطق البلاد لعدة أيام، وفق الخرائط الجوية،

فيما تشير التوقعات إلى أن طقس يوم الجمعة المقبل 25 تشرين الأول سيشهد انخفاضاً في درجات الحرارة مع سقوط امطار مصحوبة بعواصف رعدية.

وقال المتنبئ صادق عطية، في منشور له على فيسبوك، إن “فرص هطول الامطار ستستمر، كما تشير اليه خرائط الطقس والتنبؤات الجوية، حتى نهاية الشهر الحالي”، مشيراً الى أن “كميات الأمطار تختلف من مكان الى آخر”.

وبين، أن “انخفاضاً آخر سيطرأ على درجات الحرارة يوم الجمعة المقبل 25 تشرين الأول، وتستمر الرياح متقلبة غير مستقرة مصحوبة بنشاط خلال العواصف الرعدية بسبب الرياح الهابطة في مناطق محدودة”.

وفي ذات السياق، قال المتنبئ الجوي واثق السلامي، إن “نهاية الاسبوع الاول من الشهر القادم تشرين الثاني، يتوقع أن يشهد اندفاع كتلة باردة هي الاولى خلال الموسم، تسبب انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ”، لافتاً الى أن “بعض مناطق شرق ديالى وجنوب السليمانية ما زالت تتأثر بسحب ركامية رعدية”.

وأضاف، أن اليوم الأربعاء، سيشهد عواصف رعدية شديدة يتوقع ان تضرب مناطق شمال وغرب البلاد تمتد تدريجيا الى مناطق الوسط ثم تنحدر نحو الفرات الاوسط والجنوب، مع فرص لتساقط امطار مختلفة الشدة تترافق مع تساقط الحالوب في بعض المدن يوم الجمعة.