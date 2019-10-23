اطمئن مهما دفعتم من مليارات لبنان باق،

نعيم الهاشمي الخفاجي

على اثر المظاهرات الجارية بالشارع اللبناني قامت محطات التلفزة الخليجية المتخلفة ووسائلها الاعلامية بكل مسميتها من بث تلفزيوني وصحف وميديا سوشال متعددة في نقل المظاهرات في طرق تثير السخرية وكأن دول المملكات العائلية الناشرة لافكار التخلف والارهاب الوهابي افضل من الديمقراطية اللبنانية التي حكمت لبنان منذ تأسيس الدولة اللبنانية بعد الحرب العالمية الاولى، فضل هذه الديمقراطية ليس للعرب والمسلمين وانما يعود للمحتل الفرنسي الذي احتل لبنان وطرد العثمانيين منها منذ عام ١٨٠٠ ميلادية اي قبل ١١٤ عام قبل الحرب العالمية الاولى، والسبب ان الاتراك العثمانيين بعد ان ابادوا الشيعة بمختلف مذاهبهم الجعفرية الامامية والاسماعيلية والعلوية وايضا استهداف الدروز وصل القتل للمسيحيين عندها تدخلت فرنسا لحماية المسيحيين وبفضل القوات الفرنسية بقي وجود للمسيح والشيعة والدروز، لكن للاسف الذين كتبوا تاريخ تلك الحقبة لم يؤرخوا هذه الحقيقة، طالعنا احد المستكتبين من عبيد السلطان وحرمه المصون وغلمانه المقربين بالمقال التالي

لبنان وسقوط الرموز المقدسة

الثلاثاء – 23 صفر 1441 هـ – 22 أكتوبر 2019 مـ رقم العدد [14938]

عبد……….اشد

اعلاميّ ومثقّف سع….، رئيس التحرير السابق لصحيفة “الشّرق” والمدير العام السابق لقناة “…..”

لبنان لم يكن بلد بترولي ومساحته لاتتجاوز مساحة قرية في ارياف العراق وسوريا، مساحة جغرافية صغيرة وعدد نفوس عالي ووجود عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين الذين هجرهم الصهاينة قبل عام ١٩٤٨، وان وجدت

أزمة في لبنان فهي ليست من نتاج الشعب اللبناني وانما بسبب تدخلات الدول العربية وهذه التدخلات قديمة، تارة قومية وتارة دينية وتارة بسبب الصراعات الدولية، اتبعت امريكا بمحاصرة لبنان بطرق اقتصادية ودول الخليج ابعدت وصادرت اموال التجار والعمال اللبنانيين في دول الخليج لاسباب دينية ومذهبية وقطعت مصدر قوت الشعب اللبناني الذي يعتمد على العمالة والتجارة للجاليات اللبنانية المنتشرة بالدول الخليجية والعالم،

يقول هذا المستكتب

لكن للشجاعة ثمن، وقد دفعه بالدم عشرات ومئات من الذين تجرأوا على المطالبة بالتغيير. إنما هذه الجولة الاحتجاجية التي عمت أنحاء البلاد مختلفة، لم تعد فيها مقدسات سياسية، بما فيهم حسن نصر الله، مع بقية القيادات الحكومية.

انت آخر من يتكلم عن الحقوق والحريات، ومحاولتم استثمار الاحتجاجات لتنفيذ ماعجزت عنه اسرائيل بجيوشها اكيد ينقلب عليكم عكسيا، تدخلكم في مظاهرات اللبنانيين سوف يقابلها اللبنانيون بالرفض انتهى وقت استغفال عقول الناس وانتم من شارك بتجويع الشعب اللبنالني، يقول هذا المستكتب ان هذه المظاهرات الحالية لها

ميزها، أيضاً، أن المناطق التقليدية التي تحت سلطة «حزب الله» انتفضت ضده، وجاهرت بتحديه ورفض سلطته.

هههههههه ان شر البلية مايضحك ياهذا جماهير خرجت بمظاهرات تطالب حكومة مواطنكم سعد الحريري الذي يحمل جنسية اجنبية وليست جنسية لبنان واذا استقال سعد الحريري اكيد لايؤثر على اللبنانيين يحل محله شخص ثاني ومن مذهبه، نعم لبنان يحكمه دستور ضمن حقوق جميع المكونات والمذاهب، سامي الجميل زعيم حزب الكتائب رغم خروجه بالمظاهرات هو وسمير جعجع المتلوثة اياديه بالدم الفلسطيني واللبناني لو طرح تجنيس الفلسطينيين يكون اول الرافضين لذلك لان المسيح يخسرون استحقاقهم بالرئاسة،

المشاهد للمظاهرات في لبنان يشاهد

عموم الشارع اللبناني أجمع على التغيير، تغير يختلف عن مايريده اذناب الصهاينة من الدول الناشرة للارهاب الوهابي بل حتى أن وزير السياحة قال للمتظاهرين : «إن أردتم التغيير فانتظروا الانتخابات المقبلة، مارسوا حقكم وصوتوا بمن تريدونه يمثلكم». كلام هذا الوزير يمثل رأي كل المكونات اللبنانية، وايضا مايطمح اليه المتظاهرين تحسين الاوضاع الاقتصادية لا اكثر واذا وصلت القضية الى الغاء استحقاق المكونات فنفس المتظاهرين يقفون ضد ذلك،

يقول هذا المستكتب

فالنظام السياسي في لبنان ظاهره ديمقراطي،ههههههه لا عندك الديمقراطية هههههه ويقول، كما يبدو من الانتخابات وتوازنات السلطات، والرئاسات الثلاث: الرئيس، ورئيس الوزراء، ورئيس البرلمان، إنما تنظمه نواميس اتفاق الطائف المبنية على المحاصصة والمحافظة على القوى السياسية من دون تغيير، مهما تبدل المرشحون وتكررت الانتخابات.

ههههههههههه المحاصصة في لبنان منذ استقلال لبنان منذ عام ١٩٤٣ في القرن الماضي واتفاق الطائف عقد عام ١٩٨٩ عندما دبت ملامح انهيار السوفيت والغاية ايقاف الحرب اللبنانية والتي كانت صراع شرقي غربي بالساحة اللبنانية في ايادي لبنانية وبتمويل ودعم عربي نفس صراعات اليوم التي حدثت في سوريا التي مولت بالمال الخليجي،

اقول لهذا المستكتب

اللبنانيون في هذا الحراك الأوسع، منذ استقلال البلاد في عام 1943، وان رفعوا شعارات انهم يبحثون عن صيغة للدولة الوطنية تجمعهم، بين سكانه الذين ينتمون إلى 18 طائفة، وتنهي التدخلات الخارجية التي تستخدم القوى المحلية لتنفيذ أجنداتها، وما قيل ورفع شعارات من مطالب الشارع تدعو إلى نظام انتخابي جديد غير طائفي يصب بمصلحة القوى الرافضة للاستسلام والانبطاح وايضا نفس هذا الشعار طرح بالعراق في المظاهرات الاخيرة في

البحث عن دولة وطنية جامعة، مطلب الشعب العراقي ، والذي شهد ويشهد حراكاً شعبياً واسعاً يدعو إلى الدولة الوطنية سوف يطيح بكل القوى المجرمة والمرتبطة بالدول الداعمة للارهاب والمتآمرة على كرامة الشعب العراقي لاسباب مذهبية ان ماقام به فلول البعث وداعميهم الوهابيين العرب اشبه في وضع فتيل نار في برميل باردود سوف ينفجر ويحرقهم دون غيرهم

الأمل في حتمية الانتصار سوف تحدده الانتفاضة العراقية الشعبية التي سوف تطيح بالخونة وحكم الشعب قادم، تونس تآمر الكثير من الفئات ضد ارادة الشعب التونسي ما ان مات السبسي انتهى وجودهم ووصل ابن سعيد لمنصب الرئاسة وهو اخواني سابق ولاول مرة حركة النهضة اصرت بالتمسك لشخص امينها الغنوشي ليكون رئيسا للحكومة،

ارادة الشعب العراقي لاتقهر والمهمشون والفقراء قادمون والتغير في لبنان هل يسمح سمير جعجع وبيت الجميل بالتغيير الذي يطالب به الشارع في لبنان مثلا في ان يكون الرئيس مسلم شيعي او سني او دورزي او مسيحي غير ماروني، بالتأكيد جعجع وبيت الجميل يرفضون ذلك.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.