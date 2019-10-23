التظاهرات والاستعدادات الجماهيرية والحكومية لها… أولأ باول

اصبحت تظاهرت ٢٥ تشرين أول/ اكتوبر حقيقة واقعة، بدلائل الاستعدادات الجماهيرية للمشاركة، والحكومية مثل الصحة والأمن، وغيرها، لاستباق الأحداث.

الاربعاء 23 تشرين اول اكتوبر

مصادر تقول: لا حظر للتجوال ولا قطع انترنت الجمعة المقبلة

كشف مصدر في السفارة الأمريكية في بغداد، الأربعاء، إن “السفارة دخلت في حالة إنذار كبيرة، وسفرت بعض موظفيها غير الأساسيين إلى خارج العراق خشية حدوث أي طارئ خلال التظاهرات التي ستشهدها بغداد الجمعة المقبل”، مضيفا: “لدى السفارة معلومات بنية المتظاهرين الدخول إلى المنطقة الخضراء الحكومية التي يقع فيها مقرها”.

أدان حزب الدعوة الإسلامية، الأربعاء، “اعمال العنف كافة ضد المتظاهرين السلميين والقوات الأمنية والاعلاميين والسياسيين، وطالب بإطلاق سراح المعتقلين منهم”، مشددا على ضرورة “اعادة تشكيل الحكومة بما يساهم في تحقيق مطالب المتظاهرين المشروعة والتصدي للتحديات وبما ينسجم مع الاليات الدستورية”.

أعلن محافظ النجف لؤي الياسري، الأربعاء، عن بتخصيص 450 قطعة ارض سكنية لجرحى القوات الامنية والحشد الشعبي من سكنة ابناء المحافظة.

اعلن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الأربعاء، انه سيوجه الخميس المقبل خطاباً الى الشعب العراقي حول الإجراءات الاصلاحية العاجلة، فيما اشار الى انه سيجري الاسبوع المقبل تعديلا وزاريا بعيدا عن مفاهيم المحاصصة.

تعهد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الأربعاء، بتقليص رواتب المسؤولين وأعضاء مجلس النواب والدرجات الخاصة الى النصف.

أعلنت قيادة شرطة المثنى اليوم الأربعاء، إصدار توجيهات بشأن التظاهرات المزمعة يوم الجمعة المقبل.

كشفت النائب عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، الاربعاء 23 تشرين الاول 2019، عن قيام 114 نائبا بتنظيم تظاهرة في مجلس النواب ضد نتائج تقرير اللجنة الحكومية بشان التحقيق باحداث التظاهرات.

كشف المتحدث باسم الحكومة سعد الحديثي، الاربعاء 23 تشرين الاول 2019، عن توجيهات تم اصدارها من قبل القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي الى قوات حفظ القانون المكلفة بحماية المظاهرات.

أصدر رئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم 23 تشرين الاول 2019، توصيات بشأن التظاهرات الشعبية المقررة يوم الجمعة المقبل.

دائرة صحة الديوانية تعلن عن وضع خطة صحية طارئة استعدادا لتظاهرات يوم الجمعة المقبل، وتتضمن تهيئة مستلزمات ردهات الطوارئ من أدوية ومستلزمات طبية مع تهيئة سيارات الاسعاف، فضلا عن ضرورة تواجد مدراء المستشفيات.

أبدى تيار الحكمة، الأربعاء 23 تشرين الاول 2019، تحفظه “الكامل” على توصيات التقرير النهائي للجنة التحقيق بأحداث تظاهرات، معتبراً أن التقرير “مخيب للأمآل لم يعالج الإشكاليات والتجاوزات ولم يكن بمستوى الأحداث ولم يلبِي طموح عوائل الشهداء”،

الثلاثاء ٢٢ تشرين أول اكتوبر

محافظ واسط: قوة خاصة ستؤمن تظاهرات الجمعة ولن نسمح أبداً بإراقة الدماء

الإعلام والاتصالات: الهيئة تحملت المسؤولية وتعاملت مع احداث التظاهرات بحدود صلاحياتها

محافظ واسط يحمل الحكومة المسؤولية الكاملة عن اي تداعيات تحدث بالمحافظة

القانونية النيابية: القضاء هو الفيصل في إدانة الحكومة من عدمها بإحداث التظاهرات

حراك نيابي لمناقشة مطالب المتظاهرين

النصر: وزير الداخلية هو المسؤول الأول عن قتل المتظاهرين

الأمن والدفاع النيابية: دفعة قوات حفظ النظام ستكون في بغداد والمحافظات أمام المتظاهرين

لجنة التحقيق في التظاهرات: تسجيلات الى القضاء واعفاء قادة ومسؤلين أمنيين.. لا أوامر عليا باطلاق النار

شرطة ذي قار تصدر 12 أمراً لمنتسبيها بشأن تظاهرات يوم الجمعة المقبل

اكد عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية بدر الزيادي، الثلاثاء 22 تشرين الاول 2019، ان قوات حفظ القانون التي شكلت ستنزل الى ساحات التظاهر دون حمل اي سلاح.

اكد النائب عن تحالف سائرون عضو لجنة متابعة البرنامج الحكومي رائد فهمي، الثلاثاء 22 تشرين الاول 2019، ان التأخر في عرض نتائج التحقيق بشأن احداث التظاهرات سيزيد احتقان الشارع العراقي

قائد عمليات البصرة يوجه بـ”الضرب بيد من حديد” على المندسين والخارجين عن القانون خلال التظاهرات.

نفت مديرية الادارة المركزية في هيئة الحشد الشعبي، الثلاثاء 22 تشرين الاول 2019، ما نشر بشأن توجيه منتسبي الحشد بعدم المشاركة بالتظاهرات الشعبية، فيما دعت وسائل الاعلام والمواقع الإخبارية الى توخي الدقة.

أفادت مصادر، ‏الثلاثاء‏، 22‏ تشرين الأول‏، 2019 بإقالة قائد الفرقة ١١، وآمر اللواء ٤٥ في الجيش العراقي.

​الأثنين ٢١ تشرين أول اكتوبر

أصدرت دائرة صحة بغداد/ الكرخ، الاثنين، توجيهات إلى مدراء المستشفيات استعداداً لتظاهرات الجمعة المقبلة. تضمنت التوجيهات، إن “مدراء المستشفيات حصراً عليهم التواجد يوم الجمعة المقبل، وتهيئة كافة مستلزمات وردهات الطوارئ,