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التيار الصدري يوجه ست مجاميع بالتأهب للتظاهرات

اعلن صالح محمد العراقي، المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء، تأهب ست مجاميع للتظاهرات المرتقبة يوم الجمعة المقبل.

وقال صالح العراقي في موقعه في فيسبوك:

“قرار

على كل من:

1- الاداريين والعاملين وبالخصوص المكتب الخاص

2- الهيئة السياسية وكتلة سائرون

3- سرايا السلام

4- القاعدة الشعبية الواعية

5- الجهة الامنية الخاصة

6- اللجنة الخدمية

البقاء على اتم الاستعداد والجهوزية لكل طارئ، والتأهب لكل أمر، من ليلة الخميس القادم 26 من شهر صفر والى اشعار اخر… وذلك بسبب ما يمر به العراق من ظروف الثورة وما يحدق به من خطر.. بشرط القيام بالواجب الاخلاقي والشرعي بما يخص ذكرى وفاة الرسول صلى الله عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين.. على الجميع تطبيق القرار بدون تواني”.

وعقدت الهيئة السياسية للتيار الصدري اجتماعا موسعا مع اعضاء كتلة سائرون النيابية في مقر الهيئة ببغداد.

وناقش رئيس الهيئة نصار الربيعي مع الحاضرين ابرز القضايا المطروحة على الساحة العراقية بالاضافة الى تغريدات مقتدى الصدر للخروج برؤى مشتركة تخدم الواقع العراقي.

واكد الحاضرون على الالتزام الكامل بتوجيهات واوامر الصدر وكل ما يصدر منه.

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