الحكومة العراقية تنتظر اعلانا لتبدأ بملاحقة ومحاسبة المسؤولين عن قمع الاحتجاجات

كشف المتحدث باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي، الثلاثاء، عن اصدار قرارات ومحاسبات بناء على تقرير اللجنة التحقيقية الحكومية الخاصة باحداث التظاهرات.

وقال الحديثي، ان “عدم اعلان وكشف نتائج التحقيق بشان احداث التظاهرات، ليس له اي علاقة بوجود ضغوطات، لكن لجنة التحقيق انهت عملها منذ سويعات قليلة، ومن المتوقع ان يتم الكشف عن نتائج التحقيق قريباً جداً”.

وبين انه “سوف يعتمد رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، هذا التقرير في اتخاذ جملة قرارات فيما يخق مسالة ومحاسبة وملاحقة كل جهة وشخص ثبت في التقرير انه ارتكب مخالفات قانونية او قصر في الاحداث التي وقعت خلال التظاهرات، او ارتكب اي شكل من اشكال الجرائم، ضد المتظاهرين او ضد افراد القوات الامنية او ضد المال العام او الخاص”.

وأضاف المتحدث باسم الحكومة العراقية ان “عبدالمهدي سوف يقوم باتخاذ جملة قرارات على خلفية تقرير اللجنة التحقيقية، واحالة المقصرين الى الجهات القضائية المختصة لإصدار العقوبات المناسبة بحقهم واتخاذ قرارات من اجل ارسال رسائل تطمين بان الحكومة العراقية عازمة للتصدي لكل شخص تسبب بسقوط ضحايا في التظاهرات”.

وجابهت القوات الامنية العراقية بعنف الاحتجاجات التي شهدتها عدة مدن بداية الشهر الجاري أدت إلى مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة 6000.