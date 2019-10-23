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الرافدين ينشر اسماء متلكئين لقروض بسماية ويحذر

حذر مصرف الرافدين المواطنين من عدم تسديد مابذمتهم من اقساط شهرية متأخرة لقروض الوحدات السكنية في مجمع بسماية السكني. وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان انه تم نشر اسماء المتلكئين الذين تخلفوا عن تسديد مابذمتهم من قروض بسماية السكني.
ودعا لمراجعة فروع المصرف المخصصة بمنح تلك القروض والاطلاع على اسماء الذين لم يتمكنوا من تسديد الأموال.
وأضاف البيان ان المصرف بدأ باتخاذ خطوات قانونية بحق بعض المواطنين الذين يتعمدون التاخير في عدم دفع الاقساط الشهرية المتعلقة بقروض بسماية .

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