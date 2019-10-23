القبض على عصابة سطو واغتيالات واستهداف للقوات الامنية في كركوك

اعلنت المديرية العامة للشؤون الداخلية في محافظة كركوك، الثلاثاء، القبض على عصابة سطو واغتيالات واستهداف للقوات الامنية.

وقالت المديرية في بيان انه “تم القاء القبض على عصابة مكونة من ستة مجرمين، لقيامهم بزعزعة امن المحافظة من خلال عمليات السطو المسلح وتجارة المخدرات واستهداف القوات الامنية وتنفيذ عمليات اغتيال داخل المحافظة”.

واضاف البيان “اسفرت التحقيقات عن اعترافهم بارتكاب جرائم عديدة داخل المحافظة وضبطت بحوزتهم اسلحة نارية ورمانات يدوية هجومية”، مبينا ان “التحقيقات جارية لينالوا جزائهم العادل”.