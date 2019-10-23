الكربولي للعبادي: فترة حكمك شهدت ظهور أمراء حروب واعضاء بمكتبك حققوا أرباحا مليارية

وجه زعيم حزب “الحل” جمال الكربولي جملة تساؤلات لرئيس الحكومة السابق حيدر العبادي، لافتا الى ان الاخير “ينسى مسؤوليته عن الكوارث التي حدثت خلال فترة حكمه”.

وقال الكربولي في تغريدات على حسابه بتويتر، “تساؤلات مشروعة موجهة لرئيس الوزراء السابق حيدر العبادي بمناسبة تبنيه خطاباً جديداً يُكثر فيه من انتقاد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي”.

واضاف موجها كلامه للعبادي، “فترة حكمك شهدت ظهور أمراء الحروب وأصحاب الإقطاعيات الذين اثروا على حساب اموال العراقيين القاطنين في المحافظات المحررة بعد ان استباحوا بيوتهم وسياراتهم واراضيهم فأصبحوا من اصحاب المليارات”.

واضاف ان “كثيرا من العاملين في مكتبك الخاص اصبحوا تجارا ومستثمرين يحتكرون عقود الدولة لصالحهم عن طريق شركات وهمية محققين أرباحا مليارية مقابل خدمات لا وجود لها على الأرض”.

وتابع “إدارتك كانت مسؤولة عن حدوث موجات نزوح مليونية وتغيير ديموغرافي قسري.. جرف الصخر أنموذجاً وفي في عهدك شُنت عمليات اختطاف واعتقال وتغييب وإخفاء قسري ذهب ضحيتها الاف الابرياء الذين مازال مصيرهم مجهولا ،، وكانت تجري تحت سمعك وبصرك”.

واضاف زعيم حزب الحل، في سياق حديثه للعبادي، “في ظل قيادتك جرى تدمير المدن وإبادتها من على وجه الأرض ببشرها وشجرها وبهائمها، أيمن الموصل والرمادي تشهد على ذلك”.

وتساءل “فهل يستطيع رئيس الوزراء السابق والقائد العام للقوات المسلحة انذاك الكشف عن مصير المختطفين والمغيبين والمختفين قسراً في السجر، والصقلاوية، وسامراء، والعلم، وبزيبز، والرزازة؟ وهل تستطيع تسمية الجهات التي منعت ولازالت تمنع عودة أهالي جرف الصخر الى بيوتهم؟ متى ستصارح الشعب بالجهة التي اختطفت وغيبت الابرياء ، والمسؤولة عن منع عودة العوائل الى جرف الصخر و تحجب المعلومة عن الاعلام .. السيد العبادي.. هل كان عدم السماح لعودتهم قرارك أم كان القرار مفروضاً عليك ؟؟ قل الحقيقة وأرح ضميرك.