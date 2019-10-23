المالية تهيء 5 الاف قطعة ارض لتوزيعها على البصريين

اعلنت وزارة المالية، عن تهيئة 5 الاف قطعة ارض لتوزيعها على مستحقيها في البصرة.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لنائب رئيس الوزراء وزير المالية فؤاد حسين، “تنفيذا للبرنامج الحكومي وحزمة الإصلاحات التي أقرها مجلس الوزراء وتوجيه مباشر من قبل وزير المالية قامت الوزارة دائرة عقارات الدولة فرع البصرة بأعمال تهيئة وافراز قطع أراضي بعدد ٥٠٠٠ قطعة أرض سكنية في محافظة البصرة جاهزة للتوزيع”.

واضاف ان هذه القطع ستكون للعوائل المشمولة بمبادرة السكن والتي تبدأ بالتسلسل ٨٣/ ١ م ٢٩ باب زيد وتنتهي بالتسلسل ٨٣ / ٥٠٠٠ م باب زيد وسلمت بشكل اصولي لمحافظ البصرة لغرض توزيعها بموجب الصلاحيات المناطه له.