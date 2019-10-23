المعارضة المصرية تهدد باحتلال واجتياح اثيوبيا ردا على تهديدات رئيس وزراء اثيوبيا وترسل رسالة تحذير لوزير الدفاع الاثيوبى

بيان صحفى

اعلن رئيس الوزراء الاثيوبى أن إثيوبيا قادره علي حشد مليون مقاتل من أجل سد النهضه مما الثار ردود افعال غاضبة بمصر

ووجه عادل السامولي رئيس المجلس السياسي للمعارضة المصرية رسالة إلى وزير الدفاع الإثيوبي بعد تهديد مصر من طرف رئيس وزراء اثيوبيا ردا على تهديد اثيوبيا بالخيار العسكري

وقال السامولى لا يمكننا بعد الآن قبول هذا الوضع إفريقيا قارتنا لكن ليس على حساب مصالحنا أذكركم السيد وزير الدفاع الإثيوبي أن القوة بالقوة ولا تهاون في نقطة مياه واحدة من نهر النيل.

واضاف السيد وزير الدفاع الإثيوبي لقد تحدث رئيس وزراء إثيوبيا أمام البرلمان الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 بالتلويح بالحرب وان إثيوبيا تهدد مصر هبة النيل وجاء الرد الرسمي ببيان من وزارة الخارجية المصرية متراخيا ضعيفا

و اضاف هذا البيان لا يمثل الشعب المصري رد شعب مصر هو الآتي معلوم أن مصر على مدى التاريخ تغضب في لحظات تاريخية. أخبر رئيس وزراء اثيوبيا أن مياه النيل ممزوجة بدماء المصريين وإننا إذا عقدنا نية الحرب فانها بنية التنفيذ.

وحذر المتحدث الرسمى للمجلس السياسى للمعارضة المصرية زيدان القنائى اثيوبيا والدول التى تقف خلف اثيوبيا والتى زودتها بانظمة صاروخية لحماية سد النهضة من التلاعب بحصة مصر من مياه النيل الامر الذى يعنى اعلان حرب حقيقية

وهدد باجتياح واحتلال اثيوبيا لو تناقصت نقطة مياه من حصة مصر بمياه النيل