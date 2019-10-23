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المنطقة الخضراء قبلة متظاهري 25 أكتوبر

المنطقة الخضراء قبلة متظاهري 25 أكتوبر

 أكد الباحث في الشأن السياسي غيث التميمي، اليوم الأربعاء، أن قبلة المتظاهرين يوم الجمعة 25 أكتوبر ستكون المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية بغداد، حيث مقر الحكومة والبرلمان.

وقال التميمي،  إن «المتظاهرين في 1 أكتوبر، حاولوا العبور إلى المنطقة الخضراء، لكن بسبب القمع والقتل الذي تعرضوا لهم لم ينجحوا في ذلك».

وأضاف أن «المتظاهرين هذه المرة، سوف يتمكنون من العبور والدخول إلى المنطقة الخضراء، بسبب المشاركة الكبيرة للمواطنين بهذه التظاهرة، بالإضافة إلى أن الحكومة تخشى تكرار حمام الدم الذي حصل سابقاً».

وبين الباحث في الشأن السياسي، أن «دخول المتظاهرين إلى المنطقة الخضراء، يأتي من أجل الضغط على الحكومة بهدف إقالتها، وعلى الأغلب بعد دخول المتظاهرين إلى المنطقة الخضراء، سوف يعتصمون بها، لكن هذه المرة لا خروج منها إلا بإقالة الحكومة»، حسب رأيه.

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