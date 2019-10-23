Posted on by

النزاهة تصدر مذكرة قبض على مدير مشاريع كركوك

كشف مصدر رفيع في كركوك، الثلاثاء، أن النزاهة القت القبض على مدير المشاريع السابق في محافظة كركوك، فيما أكدت أن أوامر قضائية صدرت بحقه من قبل النزاهة.

وقال المصدر إن “هيأة نزاهة كركوك نفذت امر قبض وإحضار بحق المدير السابق للمشاريع في ديوان محافظة كركوك السابق، حيث توجهت القوة الى منزله ولم تعثر عليه وابلغت ذويه بضرورة تسليم نفسه”.

وأضاف المصدر أن “المدير السابق للمشاريع سلم نفسه لشرطة مركز القورية، تنفيذاً للأمر الصادر بحقه لإجراء التحقيقات معه حسب الأوامر القضائية.

ولم يشر المصدر الى المزيد من المعلومات عن أسباب صدور مذكرة القبض، مكتفياً بالقول “هناك ملفات فساد في المشاريع، والتحقيقات جارية”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close