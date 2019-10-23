النزاهة تصدر مذكرة قبض على مدير مشاريع كركوك

كشف مصدر رفيع في كركوك، الثلاثاء، أن النزاهة القت القبض على مدير المشاريع السابق في محافظة كركوك، فيما أكدت أن أوامر قضائية صدرت بحقه من قبل النزاهة.

وقال المصدر إن “هيأة نزاهة كركوك نفذت امر قبض وإحضار بحق المدير السابق للمشاريع في ديوان محافظة كركوك السابق، حيث توجهت القوة الى منزله ولم تعثر عليه وابلغت ذويه بضرورة تسليم نفسه”.

وأضاف المصدر أن “المدير السابق للمشاريع سلم نفسه لشرطة مركز القورية، تنفيذاً للأمر الصادر بحقه لإجراء التحقيقات معه حسب الأوامر القضائية.

ولم يشر المصدر الى المزيد من المعلومات عن أسباب صدور مذكرة القبض، مكتفياً بالقول “هناك ملفات فساد في المشاريع، والتحقيقات جارية”.