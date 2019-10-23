انتحار احد شعراء السليمانية شنقا في منزله

انتحر الشاعر محمد عمر عثمان المعروف بـ “جنرال الخريف”، الثلاثاء، داخل منزله بمدينة السليمانية.

ونقل مراسل ان ار تي عن المتحدث بإسم شرطة السليمانية سركوت احمد، اليوم (22 تشرين الاول 2019)، ان “الشاعر اقدم على الانتحار بشنق نفسه بحبل داخل منزله”.

واضاف، ان “الشرطة بدأت تحقيقا لمعرفة ملابسات حادثة الانتحار”.

وقال شقيق عثمان، انه “وجد اخاه متدليا بعد ان قام بشنق نفسه”.

وقد نقل جثة جنرال الخريف الى الطب العدلي ومن المقرر دفنه يوم غد الاربعاء.

جدير بالذكر ان محمد عمر عثمان ولد سنة 1957 في مدينة السليمانية وبدأ بكتابة ونشر الشعر منذ عام 1975 كما كان يجيد الرسم ولديه عدد من اللوحات الفنية.

ا.ح