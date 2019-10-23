انتحار “جنرال الخريف” في السليمانية

اقدم الشاعر الكوردي البارز في محافظة السليمانية محمد عمر عثمان المعروف بـ”جنرال الخريف”، اليوم الثلاثاء، على الانتحار داخل منزله في السليمانية.

ووجد “جنرال الخريف” معلقا بحبل داخل منزله منتحرا بشنق نفسه، مساء الثلاثاء، حسبما صرح به ذووه.