(انتفاضة 25 ستنتج..جناح عسكري) لحمايتها من (الحشد والسرايا) ولطرد المصريين والبنغال والايرانيين

بسم الله الرحمن الرحيم

في العراق (تقول تذهب للجبهة..مو لمظاهرة).. مهدد باي لحظة بقناص.. لو طلقة تايه..لو خطف واعتقال وتعذيب واغيتالات..فهمونه شنو السالفة..كان هناك صدام (وسلم العراق كاع..).. اليوم 130 صدام وال المجيد.. وكل منهم لديهم احتكارات مالية هائلة.. ومليشيات .. واحزاب ودول اقليمية تدعمهم خارجيا.. فهل تظنون انهم يسلمونها بسهولة.. اضافة لجيوش من البرلمانيين والوزراء مع حماياتهم.. كل منهم يرسل (ازلامه لرش المتظاهرين بالرصاص).. دفاعا عن اخطبوطاتهم المالية والسلطوية.. ولا ننسى (100 مليشية تحتكرها قيادات مرتبطة بايران خامنئي ولديها مديرية امن الحشد..كامن صدام يتزعمها ابو زينب اللامي الجلاد الذي امر بقتل المتظاهرين وقنصهم..) ومليشيات كالعصائب لقيس الخزعلي.. وحزب الله والنجباء.. وبدر هادي العامري.. الخ.. وهؤلاء مفترسات متمرسين على القتل..

فالشعب يعلم.. ولكن السؤال.. (لماذا الذي يعلم.. لا يعمل).. (الجواب.. محكوم بالاعدام).. ففي لبنان يذهب الناس للمظاهرات (وكأنه .. ونسه..طالعين يتونسون.. لارصاص ولا مليشيات يسمح لها باستهدافهم ..لمواقف الجيش الرافضة لقمع المظاهرات).. الا في ارض الرافدين..

(فاستبيحت دماء..المتظاهرين بانتفاضة تشرين).. (لانهم بلا جناح عسكري)

فهل تعتقدون ان.. (الشيعة العرب الجعفرية).. بالعراق ..يحتاجون..(لجناح مسلح خاص بهم)..

فالصدريين لديهم مليشة سرايا السلام التابعة لمقتدى الصدر اللبناني الاصل

.. والولائية التابعين لايران..لديهم مليشة الحشد (كالعصائب وكتائب حزب الله وبدر .. الخ)…. التابعة لخامنئي حاكم ايران ..والاكراد .. لديهم البشمركة..فيبقى نحن الشيعة العرب الغالبية بوسط وجنوب..(بلا اي جناح عسكري يحمينا من شرور اعداءنا.. والطامعين بالهيمنة على رقابنا)..وهذا سبب ضعفنا .. واستباحة دماءنا من قبل (مليشيات الولائيين ومنهم المندسين بالدمج بالقوى الامنية كوزارية الداخلية).

فننبه هنا.. (لماذا لم يتم استهداف الصدريين.. كما تم استهداف انتفاضة تشرين 2019)؟؟

فقد طرح البعض لماذا لم يتم التعامل مع مظاهرات الصدريين بالسنوات الماضية بالعنف مثلما تعاملوا مع مظاهرات الشيعة العرب بانتفاضة تشرين.. فاشاروا لحقيقة (بان الصدريين لديهم جناح مسلح .. خاص بهم سريا السلام) فخافت منهم الحاكمين بالخضراء؟ اذن علينا كشيعة عرب (كمكون) بارض الرافدين بالدعوة لقيام اقليم لنا من الفاو لسامراء مع بادية كربلاء النخيب وديالى.. وتشكيل قوة نظامية من ابناء الاقليم حصرا.. كقوة مسلحة للدفاع عن ارض واقليم الشيعة العرب وابناءه..

وهذا وحده كفيل لنصرة المظلومين من ابناء شعب وسط وجنوب.. في مواجهة المافيات العائلية و الحزبية والمليشيات.. التي لديها سلطة ونفوذ بنوه بالحرام.. وكثير منهم حتى لا ينتمي لعشائر وابناء وسط وجنوب (كال الصدر وال الكربولي وال السستاني وال المالكي و وا وال العلاق.. ال الحكيم.. وال المطلك.. وال بحر العلوم… الخ)..

وسؤال يحير الشارع الشيعي العربي ..بالمتظاهرين.. (اين انتم من العمالة المصرية والبنغالة).:

فانتم تقولون انكم (عاطلين عن العمل)؟؟ سؤال.. (لماذا اذن لم تطالبون بطرد العمالة الاجنبية الخطرة المصرية والبنغالية والايرانية من العراق)؟؟ وهي تنافسكم على فرص العمل.. وتزيحكم من السوق.. لماذا لم تستهدفون هذه العمالة الاجنبية بالعراق ليدرك (اصحاب رؤوس الاموال) بان العمالة العراقية لها الاولوية وليس الاجنبي…

فالاجنبي البنغالي والمصري والايراني..يقبلون (بورقتين) بالشهر..ويعيشون بغرفة بمكان العمل.. والتحويل بالعملة الصعبة يفرق لهم بدولهم..اما العامل العراقي المبتلى.. فوراءه اجور ايجار البيت وابناءه الطلاب بالجامعات والمدارس..والكهرباء والماء واجورها.. ومصاريفق البيت والنقل.. الخ..وهذا كله لا يقل عن (800 الف دينار شهريا).. وما يكفي اصلا .. ولكن نقول (800 الف دينار).. فهل يفضلكم صاحب المول..او السوبر ماركت.. ام يجلب البنغال.. بالتاكيد يجلب البغال..فطالبوا (بحماية العامل المحلي) واصدار قانون بذلك..وطالب بالغاء تقاعد المصريين فكيف يعطى من اموال العراق تقاعد لما يسمى عمالةمصرية جاءت بزمن صدام؟؟ هل سمعت اي دولة تمنح تقاعد لعمالة اجنبية لديها؟؟ وين صايره وين دايره؟

ونحذر من مطالب (للمتظاهرين).. التي .. (تثلج قلوب البرلمانيين).. وكتلهم السياسية:

1. . حل البرلمان.. واجراء انتخابات برلمانية جديدة؟؟ (فهذا يعني نفس الكتل السياسية سوف تشارك مجددا).. لان لديهم الاموال والنفوذ والذيول.. وهذا يتطلب منكم الطلب (بحل البرلمان.. واجتثاث كل الاحزاب والقوى السياسية التي حكمت منذ 2003 حالها حال اجتثاث البعث).. حتى لا يتكرر هؤلاء بكل انتخابات مجددا.. فهم يهيمنون على مصادر الاموال والسلطة والنفوذ.. فيجب ان يتم افقادهم مصادر القوة التي جنوها بالحرام والفساد.. والابتزاز.. والتزوير..

2. محاسبة الفاسدين بدون محكمة دولية.. (لان ذلك يعني تسليمها للقضاء العراقي المسيس اصلا).. فبين رشى وعفوا عام.. واعفاء من مناصب بلا حساب..(بينما طرح محكمة دولية لمحاكمة اركان الفساد المالي والاداري بالعراق منذ عام 2003).. ملحق بها مؤسسة لاستعادة الاموال المنهوبة والمهربة.. سيهز اركان الفساد بالعراق..

3. عدم المطالبة بتفعيل قانوني الخيانة العظمى والتخابر مع الجهات الاجنبية.. (فيثلج قلوب العملاء .. بعدم وعي المتظاهرين).. بخطورة (الاحزاب والمليشيات) التي تجهر بولاءها للاجنبي ورفع صور زعماء اجانب بنص بغداد والعراق.. وتهدد بجر الحروب لداخل العراق لصالح دول اقليمية اجنبية .. ولكن لو فعلت قانوني الخيانة العظمى والتخابر مع الجهات الاجنبية.. سوف يتم اجتثاث كل هؤلاء العملاء والخونة الحثالات..

4. . عدم المطالبة بتعديل المادة 18 من الدستور.. التي عرفت العراقي كابن المجهول الهوية من ام تحمل جنسية عراقية واب اجنبي او مجهول.. (ولكن لو اصر على الغاء هذه المادة وان تكون بديلها.. (العراقي هو كل من ولد من ابويين عراقيين بالجنسية والاصل والولادة.. او من اب عراقي الجنسية والاصل والولادة).. فهذا يعني تسقاط (الاجانب الذين يهيمنون اليوم على العراق عراقيا حسب المادة 18 بالدستور العار) التي مرر مئات الاف الاجانب عراقيا..

5. عدم التطرق للجنسية الاجنبية ..(ازدواجية الجنسية).. فهذا يثلج قلوب البرلمانيين (الاجانب من اصول عراقية- مزدوجي الجنسية).. بانههم ما زالوا يحتفظون بمراكب النجاة (الجنسية الاجنبية).. وانهم متحصنين بها.. متحكمين بعراقيي الداخل..

6. عدم المطالبة بطرد العمالة الاجنبية المصرية والايرانية والبنغالية.. رغم وجودهم المهول بالعراق باعداد كبيرة لا تتناسب مع البطالة المليونية للعراقيين.. ويتم ادخالهم بشكل مثير للريبة وعدم التشدد باقاماتهم.. يثير علامات استفهام على (المتظاهرين ومطالبهم بفرص عمل)؟؟ فاليس الاولى المطالبة بطرد هؤلاء العمالة الاجنبية.. لتوفير فرص عمل للعراقيين..

(ولا نكرر ما جرى بحرب الثمانينات) حيث زج صدام خيرة شباب العراق بالحروب والسجون والمقابل الجماعية.. والاعدامات .. مطمئنا بانه (يستقدم عمالة اجنبية مصرية كسونومي مليوني للعراق) كبديل عن شباب ورجال العراق.. والغريب ان (ما يطلق عليها المعارضة العراقية السابقة لم تستهدف هذه العمالة الاجنبية الاستيطانية المصرية) التي تم ادخالها بمخطط مصري مع صدام.. للتغير الديمغرافي في العراق ولدعم صدام بالحرب.. ضد تركيبة العراق الديمغرافية.. في وقت لو استهدفت هذه العمالة المصرية (صهاينة العراق).. بعمليات عنف بما يستحقون لردع نظام صدام عن استباحة دماء العراقيين بالحروب والاعدامات.. (والعجيب ان تكتفي هذه المعارضة السابقة لصدام باستهداف العراقيين من رجال الامن العراقيين)..

في وقت المصريين والسودانيين وغيرهم كانوا مرتزقة للاجهزة المخابراتية الصدامية ضد ابناء العراق.. اضافة كونهم مجندين لاجهزة المخابرات المصرية والاقليمية داخل العراق باعداد كبيرة .. حتى يقدر عدد العاملين بالمخابرات المصرية واستخباراتها ببغداد وحدها 7000 (سبعة الاف مصري).. ولا ننسى المصريين في العراق خريجي سجون وفاعلي جرائم .. تم جلبهم للعراق للاساءة للقيم الاجتماعية والاخلاقية العراقية.. وخاصة بوسط وجنوب.. ويجب طردهم وسحب الجنسية العراقية التي منحها صدام لهم بقوانين لامشروعة.. بالسبعينات..

7. . عدم المطالبة بنظام رئاسي فدرالي.. يثلج النظام السياسي الفاسد.. الحالي.. فالمليشيات واحزابها (التي تتعشش بالنظام البرلماني الفاسد.. كذلك تطرح كمليشة العصائب لقيس الخزعلي.. تحويله الى نظام رئاسي مركزي.. مثل سوريا الاسد حتى يصبح الرئيس العراقي الجديد طرطور بيد ايران وروسيا كحال بشار الاسد).. والنظام الرئاسي المركزي انجب لنا من قبل (صدام بدكتاتوريته).. مما يتحتم علينا طرح (النظام الرئاسي الفدرالي بالعراق بثلاث اقاليم.. كروسيا بوتين.. الفدرالية الاتحادية.. وامريكا ترامب الفدرالية المتحدة).. فهو افضل لارض الرافدين (العراق المتعدد المكونات الديمغرافية)..

8. عدم المطالبة بجعل مدينة النجف دولة كالفتيكان حصرا.. لترعى شؤون الشيعة بالعالم.. وتفك وصايتها السياسية عن العراق وشيعته.. فعدم طرح هذا المطلب.. سوف يبقي تغول (مرجعيات النجف وابناءهم واحفادهم من المرجعيات الاحياء والاموات) ترتهن العراق وخيراته بمصالحها العائلية والشخصية.. رغم اصولها الاجنبية من لبنان وايران وافغانستان و باكستان.. و غيرها..

هذا بعض من فيض

وليكون من مطالب مظاهرات (25)..تشرين.. هو بطرح سؤال على انفسهم:

(من هو العراقي ..قانونيا).. (ديمغرافيا).. فهل يوجد (للعراقي) غيرة على (انتماءه وهويته الوطنية(.. ونقصد .. (المادة 18 العار بالدستور.. فقد عرفت العراقي كل من ولد من أم تحمل جنسية عراقية..واب اجنبي او مجهول).. وهذا ما يخالف القيم الاجتماعية والدينية.. فحتى القران اكد على تعريف الناس باباءهم هو اقسط عند الله..ففي دول خليجية (الخليجية اذا تزوجت من اجنبي.. تسقط الجنسية عنها.. بل لا تورث) ولا يمنح ابناءها الجنسية.. وهذه الدول التي فيها غيره على شعوبها.. (فهم يدركون.. بان بهذه المادة القانوية.. يحمون المراة الخليجية حتى لا تكون سلعة رخيصة للاجانب.. ويقفون ضد مخططات اختراق البيئة الديمغرافية والنسيج الاجتماعي من اجندة خارجية عبر تزويج الاجانب من خليجيات)..

فاين الغيرة العراقية.. لا الاسلامي لديه غيرة.. ولا القومي.. فعلينا المطالبة بتغيير المادة 18 بالدستور باثر رجعي .. وتكون المادة (العراقي هو كل من ولد من ابويين عراقيين بالجنسية والاصل والولادة.. او من اب عراقي الجنسية والاصل والولادة).. وكما قلنا باثر رجعي تطبق منذ 1963 لحد اليوم لانها مخططات التلاعب الديمغرافي..ادعو الله ان وضحت.

(ولمتظاهري 25 تشرين).. :

(تطالبون بالغاء تقاعد البرلمانيين بالعراق).. (فاين انتم من مهزلة تقاعد المصريين بالعراق)؟

(يريدون الغاء تقاعد البرلمانيين).. وهذا مطلب سامي وواجب طرحه.. وتطبيقه .. ولكن ماذا عن .. (مهزلة منح المصريين تقاعد) وهم اجانب عن العراق.. وساهم بهذه المؤامرة لهدر اموال العراقين على المصريين (حبيب الصدر).. من ال الصدر اللبناني الاصل..فنعم لالغاء تقاعد البرلمانيين واسترداد جميع الاموال التي اخذوها منذ عام2003 ..ونعم لالغاء ما يسمى التقاعد للعمالة المصرية الاجنبية… التي جلبها صدام كبديل غير مشروع عن شباب ورجال العراق الذين زجهم بالحروب ..وجلب صهاينة العراق المصريين بالملايين ليكونون بديل غير مشروع عنهم..

ونحذر المتظاهر الشيعي العربي.. (لا تكون مطالبك.. اشبه بالعامل البنغالي)..

فالغريب اي صحفي او قناة فضائية التقت بكم ..وسائلتكم .. (ماذا تريد .. لماذا تتظاهر) فكانت اجابتكم ..غير ناضجة.. (اريد عمل؟؟ اريد ماي؟؟ اريد وظيفة؟؟ اريد كهرباء؟؟ اريد فلوس؟؟ اريد سكن ؟؟)..هذا كله خرط بخرط.. لان هذه نتائج لفشل المنظومة السياسية ككل.. كالذي يطالب من مولد كهرباء مستهلكة.. ان تنتج له 1000 kV.. وهي لا تنهض اصلا؟؟ وتحتاج ان ترمى بالسكراب…فالعامل البنغالي .. اذا ياتي للعراق مطالبه هي (غرفة وخدمات.. وحمام.. وورقتين بالشهر)؟؟ وبعدها اكرب عله كرب.. واستعبده.. وهو راضي؟؟ ونجد متظاهر اخر يقول (نريد القضاء على الفساد)؟؟

ويجب ان تكون (انتفاضة 25 تشرين).. اعمق من (تعليق مشاكل العراق بملف الفساد):

فاي سذاجة هذه..الم تسالون انفسكم.. قبل عام 2003.. ما هي مشاكلكم.. هل كان ضمنها الفساد؟؟ الجواب / كلا.. اذن الفساد نتيجة فشل النظام السياسي البرلماني الحالي.. والدكتاتورية قبل عام 2003 فشل للنظام الحزب الاوحد الرئاسي.. والحروب مع الاكراد فشل نظام اختزال العراق بهوية قومية دون اخرى.. وتهميش الشيعة قبل عام 2003.. فشل اخر..وكل هذا الفشل المتكرر بسبب (المشترك بين تلك الانظمة) وهي المركزية فطالب عزيزي المتظاهر باول طلب بان يكون (النظام بالعراق..نظام رئاسي فدرالي).. بثلاث اقاليم فدرالية اولها .. اقليم وسط وجنوب من الفاو لسامراء.. مع بادية كربلاء النخيب وديالى..فالاكراد ادركوا بان مطالبهم لن تتحقق الا بحقيقة واحده ومشروع.. اساسه اقليم كوردستان..

والمحصلة.. (لنطبق النظام الرئاسي الفدرالي).. كروسيا بوتين.. وامريكا ترامب..

وليس (الرئاسي المركزي).. الذي انتج لنا (صدام بدكتاتوريته بالعراق).. (وبشار الاسد رئيس طرطور بسوريا بيد ايران وروسيا)..

………………………

واخير يتأكد للشيعة العرب..بمنطقة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

…………………….

سجاد تقي كاظم